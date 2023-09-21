Chi sono i maranza, fenomeno nato su TikTok che si diffonde in Italia

Si muovono in gruppo, hanno uno stile di abbigliamento ben riconoscibile e un atteggiamento strafottente. Questi giovani vanno in giro in città o in periferia con lo scopo di importunare turisti, passanti e coetanei per le strade e si rendono protagonisti di aggressioni e sfide pericolose. Un fenomeno sociale che, partito dai social, si è diffuso ovunque nel Paese, tra le polemiche di chi li teme e chi li prende in giro Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Importunano e aggrediscono passanti, turisti e coetanei per le strade delle città. Sono i "maranza": gruppi di ragazzi di età adolescenziale sempre più diffusi in tutta Italia che si rendono protagonisti di estorsioni, minacce e aggressioni. Ma anche, come dimostrano gli eventi di cronaca più recenti, guerriglie urbane, saccheggi e resistenza alle forze dell'ordine. Si tratta di un fenomeno sociale nato dai social media, in particolare dalla piattaforma TikTok, che ha iniziato a farsi conoscere all'inizio dell'estate del 2022. La prima volta che l'Italia ha dato rilevanza alle loro azioni era giugno 2022: una maxi rissa tra migliaia di giovani sulla spiaggia di Castelnuovo del Garda aveva costretto la polizia a intervenire in tenuta antisommossa. I ragazzi si erano dati appuntamento tramite TikTok per quello che doveva essere un raduno di musica trap poi sfociato in una caotica lite.

L'esempio di Riccione Durante tutti i mesi estivi del 2022 i maranza sono diventati sempre più noti e le loro azioni hanno coinvolto diverse aree del Paese. Famoso il caso di Riccione: la città della costa adriatica è stata invasa da questi gruppi di ragazzi che per settimane hanno portato scompiglio importunando cittadini, turisti e prendendo di mira specialmente giovani minorenni. Sono stati tanti anche i personaggi dello spettacolo che, di passaggio da Riccione, hanno criticato il livello di sicurezza località romagnola in quel periodo di esplosione dei maranza. Il fenomeno tuttavia non si è fermato. Nonostante gli appelli di cittadini e turisti spaventati, l'opinione dei social si divide in merito ai maranza: da una parte il giudizio negativo di chi vede le azioni di questi gruppi come atti vandalici, dall'altra la presa in giro di chi ironizza sul loro aspetto e loro modi di fare. leggi anche Killa: "Riccione pericolosa come Marsiglia". La sindaca: "Ci diffama"

Aggressioni e violenza A distanza di alcuni anni dai primi episodi che hanno portato quello dei maranza ad essere un fenomeno conosciuto in tutta Italia, i casi di violenza legati a questi gruppi di ragazzi non si sono fermati. Anzi, sono aumentati fino a diventare sempre più aggressivi. Dalle risse nelle strade delle città, alle tensioni fuori e dentro gli stadi in occasione delle partite di calcio, i maranza continuano a creare problemi e a suscitare paura tra i cittadini. Un esempio degno di nota è quanto avvenuto a Milano nel weekend del 17-18 ottobre (LE FOTO): una vera e propria guerriglia urbana che ha provocato devastazione e danni nel centro della città. su insider Minorenni, in contatto sui social: chi sono i vandali di Milano

Guerriglia urbana a Milano Sabato 17 ottobre l'Italia era chiamata a scendere in piazza contro il carovita, il costo della benzina e la pressione fiscale. Le manifestazioni, però, si sono trasformate in guerriglia urbana (COSA È SUCCESSO). A Milano, piazza Duomo è stata assediata da centinaia di giovanissimi vestiti di nero che hanno costretto le forze dell’ordine ad arretrare sotto il lancio di bombe carta, transenne e bottiglie, fino ad occupare la piazza. Le stesse tensioni sono state replicate il giorno successivo, quando gruppi di ragazzi violenti hanno preso di mira diversi negozi e supermercati del centro della città, distruggendo le vetrine e rubando i prodotti esposti (I VIDEO). Potrebbe interessarti Scontri Milano: oltre 200 fermi, 80% sono minorenni