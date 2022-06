Peschiera del Garda, maxi rissa tra migliaia di giovani

Secondo le prime testimonianze, i tafferugli sarebbero scoppiati in seguito al furto di un portafoglio. Per riportare l'ordine gli agenti sono intervenuti in tenuta antisommossa

L’appuntamento tramite TikTok. In migliaia, ieri, si sono presentati sulla lingua di spiaggia tra il lido Campanello (a Castelnuovo del Garda) e il lido Pioppi (a Peschiera del Garda) per quello che il social anticipava come un raduno di musica trap nel giorno della Festa della Repubblica. Un appuntamento che è sfociato in una maxi rissa, secondo le prime informazioni, scatenata dal furto di un portafoglio. Per riportare l'ordine è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa.

Indagini in corso

Stando a quanto riferito dalla questura di Verona, la polizia è dovuta intervenire intorno alle 16 con un cospicuo numero di agenti per sedare quella che viene definita “una rissa scoppiata tra alcune bande di giovani”. Un ragazzo sarebbe rimasto ferito a una spalla. "Una ragazza volontaria della Festa di Radio Onda D'Urto presente in spiaggia ci ha raccontato che – scrive l'emittente – la sua amica ha ricevuto manganellate sulla schiena mentre era ferma. Decine e decine di ragazzi e ragazze, molti di seconda generazione sono stati schedati".