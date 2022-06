1/10 TikTok

Con 143,3 milioni di follower (il numero è in costante crescita) Khaby Lame è diventato il tiktoker più seguito al mondo. Il 22enne, senegalese di nascita ma in Italia da quando ha un anno, ha superato anche Charli D’Amelio, ballerina e creator americana. La fortuna di Khaby è iniziata nel 2020, nel pieno periodo della pandemia. Era stato licenziato dalla fabbrica in cui lavorava a Chivasso. Con i suoi video di pochi secondi, semplici e originali, è riuscito a conquistare un pubblico molto più vasto di quanto lui stesso si sarebbe aspettato

