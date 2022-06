Khaby Lame è il nuovo re di TikTok

Il successo durante la pandemia

La star social Khaby Lame si racconta a Live In: mi sento un comico

La fortuna di Khaby è iniziata nel 2020, nel pieno periodo della pandemia. Era stato licenziato dalla fabbrica in cui lavorava a Chivasso, comune in provincia di Torino in cui il ragazzo abitava. Dal 2021, con il raggiungimento del successo sui social, Khaby si è trasferito a Milano con il suo agente. Il 22enne è sbarcato su TikTok come passatempo, con l’idea di far sorridere gli utenti. E con i suoi video di pochi secondi, semplici e originali, è riuscito a conquistare un pubblico molto più vasto di quanto lui stesso si sarebbe aspettato. I social offrono ormai opportunita di guadagno elevate: i creator più seguiti arrivano a fatturare anche un milione di euro all'anno. I numeri di Khaby sono in costante crescita: prima o poi la corsa rallenterà ma per il momento il 22enne continua a raccogliere consensi.