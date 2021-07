Da Charli D'Amelio a Khaby Lame, chi sono i TikToker più famosi

2/10 Ipa/Tik Tok

Al secondo posto c'è Khaby Lame, che dopo aver battuto già Chiara Ferragni su Instagram, ora punta a sorpassare anche Charli su Tik Tok. Il 21enne che vive a Chivasso, in provincia di Torino, conta 83,6 milioni di follower su TikTok. Ha iniziato quasi per gioco, ma i suoi video in cui sfata le soluzioni complicate a problemi semplicissimi sono diventati un must

Khaby Lame è il secondo tiktoker più seguito al mondo