Charli D’Amelio, chi è e quanti follower ha più di Khaby Lame

Nata nel 2004 in Connecticut, Charli si è iscritta a TikTok nel 2019 e in poco più di un anno è diventata la tiktoker più seguita al mondo. Tra balletti da imitare, coreografie semplici, lipsync e challenge, l’influencer inizia a condividere con i suoi follower anche brevi video della sua vita di tutti i giorni. Secondo la classifica di Forbes dedicata alle star più ricche di TikTok, in un anno è riuscita a guadagnare circa 4 milioni di dollari e si stima che ogni post sponsorizzato possa arrivare a 100mila dollari. La giovanissima tiktoker ha anche lanciato un libro su di sé.

Il successo di Khaby Lame

leggi anche

La star social Khaby Lame si racconta a Live In: mi sento un comico

Ora a insidiare il suo record c’è Khabi Lame. Il segreto del successo del ragazzo sta nella formula scelta per i suoi video: non ci sono dialoghi e si punta su una disarmante comicità, sfatando i miti del web. A questo si aggiunge il suo stile: la stessa espressione fintamente annoiata in ogni ripresa, che è diventata "la sua firma". Un ruolo non indifferente l'ha avuto anche l'algoritmo di TikTok, capace di proiettare i video più interessanti pubblicati sulla piattaforma direttamente nella dashboard di milioni di persone. Dopo aver superato anche Chiara Ferragni, Lame si è lanciato alla conquista della vetta della classifica. A separarlo da Charli sono circa 40 milioni di follower.