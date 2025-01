OnePlus, ecco i nuovi flagship 13 e 13R: un inizio d’anno “col botto”

Mega-comparto batteria per OnePlus 13: ben 6.000 mAh che grazie anche a un’ottima gestione energetica permette di utilizzare il telefono anche per due giorni consecutivi. La tecnologia NanoStack, in particolare, permette una maggiore densità di energia in uno spazio ridotto. Il caricatore veloce non è incluso nella confezione, ma da OnePlus spiegano che il telefono supporta una ricarica cablata da 100W in grado di ricaricare da 0 a 100 in poco più di mezz’ora. Il nuovo 13 vanta anche una nuova tecnologia di raffreddamento Dual Cryo-velocity che utilizza due camere di vapore per dissipare il calore, rendendo questo telefono ottimo anche per i gamer più esigenti.