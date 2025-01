ENGWE annuncia MapFour, “nuova soluzione di mobilità per i pendolari”

La nuova linea, “progettata per rispondere alle sfide del pendolarismo urbano”, arriverà a febbraio. Tra le caratteristiche un telaio in fibra di carbonio, una batteria ad alta capacità, prestazioni potenti

Mapfour, tutte le caratteristiche

La nuova serie Mapfour, con lo slogan “Free in you way”, è stata studiata su misura per soddisfare le esigenze uniche dei pendolari urbani, concentrandosi su un design leggero, una batteria di lunga durata, prestazioni potenti e una ricarica rapida. Puntando, così, a rendere il ciclismo di alta qualità accessibile a più persone. Le nuove Mapfour - che vedremo a partire da febbraio - hanno un telaio in fibra di carbonio di alta qualità che le rende semplici da maneggiare e perfette per navigare nelle affollate strade urbane o per essere riposte in spazi compatti. Hanno una lunga autonomia, che grazie a una batteria ad alta capacità garantisce viaggi prolungati. E promettono prestazioni potenti perché dotate di un motore che permette di affrontare senza sforzi pendenze ripide, venti contrari e anche terreni accidentati.

“Alleviare lo stress del pendolarismo”

“ENGWE Mapfour - spiegano dall’azienda - riflette il nostro impegno nel creare soluzioni per il ciclismo efficienti e salutari. Siamo consapevoli delle sfide che le persone affrontano nei tragitti quotidiani come l’aumento dei costi, i problemi di salute e la necessità di sostenibilità, e Mapfour è la nostra risposta per alleviare lo stress del pendolarismo e semplificare la vita”. Non ci resta, dunque, che aspettare febbraio per conoscere più da vicino il primo modello, MapFour N1.