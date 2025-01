Apple sospende riassunti notizie generati dall’IA, cosa è successo

La decisione di Cupertino è arrivata dopo che il tool ha generato un riepilogo attribuito alla Bbc in cui veniva falsamente affermato che Luigi Mangione, l’uomo incriminato per l'omicidio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, si fosse tolto la vita. E secondo quanto riportato da diversi media non sarebbe l’unico errore commesso dall’intelligenza artificiale di Apple ascolta articolo

Apple ha deciso di sospendere per le news la funzionalità di Apple Intelligence che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare riassunti, visibili sulla schermata di blocco degli smartphone. La decisione è arrivata dopo che a dicembre l’IA aveva sintetizzato in modo sbagliato alcuni contenuti del sito della Bbc generando una notizia falsa, come riportato dalla stessa emittente britannica, e commesso successivamente anche altri errori. Secondo quanto sottolineato da CNN i problemi di Apple Intelligence - che non è attualmente ancora disponibile nei Paesi dell’Unione europea - non sono il primo caso in cui gli sviluppatori hanno dovuto affrontare il problema dell’intelligenza artificiale che crea informazioni false. Questo fenomeno è definito “allucinazione” dell’IA.

Gli errori dell’IA di Apple Lo stop alla nuova funzionalità è arrivato dopo che i media hanno evidenziato una serie di errori commessi dall’IA: in un caso, ha denunciato la Bbc, lo strumento sviluppato da Cupertino ha generato un riepilogo attribuito proprio alla testata britannica in cui si affermava erroneamente che Luigi Mangione, l’uomo incriminato per l'omicidio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, si fosse tolto la vita.

In un altro caso, spiega CNN, tre articoli del New York Times sono stati riassunti in una singola notifica sulla schermata di blocco dello smartphone, nella quale si sosteneva un falso e cioè che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fosse stato arrestato. E mercoledì l’IA avrebbe fatto un altro errore, riassumendo ancora in modo errato un contenuto del Washington Post sulla futura amministrazione Trump. Leggi anche La scritta Hollywood avvolta dalle fiamme è un falso generato dall’IA