Buds 5 Pro, tutte le caratteristiche delle nuove cuffiette Xiaomi

Abbiamo testato le cuffiette in diverse situazioni, sia nel silenzio assoluto sia in metropolitana, per ascoltare musica di vario genere, per fare telefonate, inviare messaggi, partecipare a riunioni. Siamo rimasti estremamente soddisfatti sia dall’esperienza di ascolto sia dalla qualità del nostro audio trasmesso ai nostri interlocutori. I bassi sono potenti (ma non fastidiosi), i toni alti vengono gestiti in maniera eccellente, nei brani in alta qualità siamo riusciti a distinguere nettamente il suono degli strumenti e le sfumature della voce dei cantanti che con altre cuffiette non possono essere percepiti. Merito, anche, di un triplo driver coassiale a doppio amplificatore, in grado di gestire in maniera indipendente le unità ad alta e a bassa frequenza - spiegano da Xiaomi - riducendo le interferenze tra i segnali ad alta e a bassa frequenza per migliorare i dettagli e la chiarezza del suono. Il triplo driver è composto da un elemento a doppio magnete da 11 millimetri, un tweeter in ceramica e un driver “planare” che esalta i toni alti. L’audio è gestito in maniera eccellente anche grazie alla sintonizzazione Harman AudioEFX. Tramite l’app collegata è possibile scegliere tra diverse impostazioni di equalizzazioni predefinite tra cui, oltre ad AudioEFX, “Harman Master”, “Alti migliorati”, “Diminuisci i bassi”, “Esalta la voce”, “Audiofilo” e c’è anche la possibilità di giocare con l’equalizzatore. Chi ha uno smartphone compatibile (il nuovo Xiaomi 15 Ultra, ad esempio) può grazie all’audio Qualcomm aptX lossless ascoltare audio di altissima qualità a 48 kHz 24 bit (a patto di usare app compatibili con questa tecnologia). Presente, infine, la funzionalità di Audio dimensionale (gli ultimi modelli di Xiaomi e anche gli ultimi iPhone sono compatibili).