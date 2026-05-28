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Movimento 5 Stelle, Fico e Di Maio si riabbracciano a Napoli: la foto

Politica
©Getty

L'incontro tra il presidente della Campania  e il rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo Persico a margine di un convegno organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" il 28 maggio 2026

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Un caloroso abbraccio quello tra Luigi Di Maio e il presidente della Campania Roberto Fico. Oggi sono tornati di nuovo dopo molto tempo a salutarsi con affetto in pubblico gli ex pionieri del Movimento 5 Stelle a trazione grillina sotto al Vesuvio. Il governatore della Campania e il rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo Persico si sono incrociati alla buvette del Circolo dell'Unione, a Napoli, dove è in corso un convegno, promosso da Luigi Balestra, presidente dell'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia. "Sì ci siamo salutati, era da un po' che non lo vedevo", ha detto Fico ai giornalisti che chiedevano notizie. 

L'abbraccio a Napoli tra il presidente della Campania Roberto Fico e Luigi Di Maio a margine di un convegno organizzato dall'Osservatorio ' Riparte l'Italia' 28 maggio 2026 ANSA/ CIRO FUSCO
L'abbraccio a Napoli tra il presidente della Campania Roberto Fico e Luigi Di Maio a margine di un convegno organizzato dall'Osservatorio ' Riparte l'Italia' 28 maggio 2026

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