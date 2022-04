Samantha Cristoforetti, la prima TikToker nello spazio

L'equipaggio della missione Crew-4, di cui fa parte anche Samantha Cristoforetti, è in attesa di partire dal Kennedy Space Center in Florida. La data esatta per la partenza del volo ancora non si conosce ma, come si legge in un tweet pubblicato sul profilo dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea), è in programma "non prima del 23 aprile". L'astronauta lombarda dovrebbe restare sulla Stazione Spaziale Internazionale per cinque mesi. Un lungo periodo che verrà interamente raccontato su TikTok.