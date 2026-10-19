Ancora violenze a Milano, Meloni convoca vertice sulla sicurezza. LIVE

"Quanto accaduto sabato pomeriggio a Torino è gravissimo. Gli attacchi alle forze dell'ordine, l'assalto alla libreria di Porta Nuova e le devastazioni in centro meritano una condanna netta e inequivocabile". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Chi ha commesso reati - aggiunge - deve risponderne davanti alla legge. I danni materiali, le attività costrette a fermarsi, le risorse necessarie per riparare ciò che è stato distrutto ricadono sulla collettività. Ogni devastazione è un danno fatto a tutta la città di Torino. Proprio la gravità di queste violenze impone di distinguere chi manifesta pacificamente da chi devasta. Il carovita pesa sulle famiglie: bollette, benzina, affitti, stipendi che perdono potere d'acquisto. Chi manifesta pacificamente ha diritto a essere ascoltato. C'è un segnale che dovrebbe interrogarci tutti: molti ragazzi, anche studiando e impegnandosi, cominciano a dubitare di potercela fare". "La sicurezza - afferma ancora Lo Russo - è una condizione essenziale della democrazia e una questione di uguaglianza: chi è più fragile paga per primo l'insicurezza. Occorrono forze dell'ordine con personale e mezzi adeguati, capacità di prevenire le azioni dei gruppi violenti e tutela piena del diritto di manifestare. Insieme servono politiche per il lavoro, la casa, i trasporti e i servizi. Sicurezza urbana e sicurezza sociale sono due facce della stessa responsabilità pubblica". "Come sindaci delle grandi città abbiamo chiesto al governo di convocarci con urgenza. Il patto sociale e generazionale è sottoposto a tensioni profonde. Il governo deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità: garantire l'ordine pubblico e affrontare le cause economiche e sociali di questo disagio. Il futuro di una generazione merita uno sguardo più lungo della prossima scadenza elettorale" conclude il sindaco di Torino.