Serrande abbassate nel quadrilatero della moda: in via Montenapoleone hanno chiuso diversi marchi. Feriti 14 poliziotti, 271 persone portate in questura, danni per un milione di euro. Visita del sindaco Sala ai negozi assaltati. Vertice a Palazzo Chigi con Meloni: “Lo Stato darà una risposta ferma”. “Per tre mesi militari con funzioni di polizia”, fa sapere Crosetto. La Lega annuncia la stretta per decreto. Oggi il testo con l'estensione a 24 ore del fermo preventivo
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“Piena solidarietà alle forze dell'ordine, inaccettabili le violenze” da “soggetti inediti”, dice il presidente della Repubblica Mattarella che, sulle devastazioni a Milano, chiede “un'analisi approfondita”. Serrande abbassate nel quadrilatero della moda: in via Montenapoleone hanno chiuso diversi marchi tra cui Chanel, Pomellato e Hermès. Feriti 14 poliziotti, 271 persone portate in questura, danni per un milione di euro. Visita del sindaco Sala ai negozi assaltati. Vertice a Palazzo Chigi con Meloni: “Lo Stato darà una risposta ferma”. “Per tre mesi militari con funzioni di polizia”, fa sapere Crosetto. La Lega annuncia la stretta per decreto. Salvini: “500 militari in più per difendere Milano”. Oggi il testo con l'estensione a 24 ore del fermo preventivo. Trump: “Anche in Italia proteste per l'immigrazione. Se l'Europa soccombe ai migranti noi ce ne andremo”.
Per approfondire:
- Le foto di domenica
- Scontri Milano,Piantedosi contro Sala: "Radical chic". Sindaco: "Decenza non guasterebbe"
- Le parole di Sala. VIDEO
- I motivi delle proteste in tutta Italia
- I video degli scontri di sabato nelle città italiane
- Chi sono i violenti che hanno devastato la città
- Saccheggiati negozi in via Torino. VIDEO
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Crosetto: "Si lavora ad aumento dei militari a Milano"
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ringraziato "il sottosegretario Perego che da alcuni giorni sta lavorando con gli uffici legislativi del Ministero per consentire di poter aumentare i militari a supporto delle forze di polizia a Milano".
Governo iraniano emette alert: attenzione in Francia e Italia
Il Ministero degli Esteri iraniano ha emesso un alert per Francia, Belgio e Italia, esortando i cittadini ad adottare precauzioni di sicurezza a seguito delle violente proteste che si sono verificate in quei Paesi durante il fine settimana. Il comunicato invita i cittadini a evitare le zone "ad alta tensione e instabili" nei tre Stati europei. Un comunicato ha inoltre consigliato agli iraniani di portare con se' i recapiti delle rappresentanze diplomatiche iraniane in Francia, Belgio e Italia.
Rauti: "A Milano deciso dispiegamento di altri 500 militari"
"Dopo le manifestazioni violente e le devastazioni a Milano nei giorni scorsi, il vertice straordinario sull'ordine pubblico e la sicurezza - voluto oggi dal presidente Meloni - ha previsto il dispiegamento di 500 militari a Milano, per rafforzare il presidio della città e contrastare le azioni di guerriglia. Domani il Consiglio dei ministri esaminerà un nuovo decreto legge per rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza ed alla 'guerriglia urbana'". Cosi in una nota il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, con delega all'operazione 'Strade Sicure'. "In questa scelta - prosegue Rauti - c'è la cifra politica e operativa del governo Meloni: alla sterile retorica degli annunci e delle 'vetrine' preferiamo decisioni concrete e determinate. E, come dichiarato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, 'domani il Consiglio dei ministri approverà norme specifiche che consentiranno ai militari di agire come le forze di polizia per i prossimi tre mesi'".