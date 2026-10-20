"Dopo le manifestazioni violente e le devastazioni a Milano nei giorni scorsi, il vertice straordinario sull'ordine pubblico e la sicurezza - voluto oggi dal presidente Meloni - ha previsto il dispiegamento di 500 militari a Milano, per rafforzare il presidio della città e contrastare le azioni di guerriglia. Domani il Consiglio dei ministri esaminerà un nuovo decreto legge per rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza ed alla 'guerriglia urbana'". Cosi in una nota il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, con delega all'operazione 'Strade Sicure'. "In questa scelta - prosegue Rauti - c'è la cifra politica e operativa del governo Meloni: alla sterile retorica degli annunci e delle 'vetrine' preferiamo decisioni concrete e determinate. E, come dichiarato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, 'domani il Consiglio dei ministri approverà norme specifiche che consentiranno ai militari di agire come le forze di polizia per i prossimi tre mesi'".