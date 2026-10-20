Scontri a Milano, cosa succede ora agli arrestati durante i disordini

Introduzione

Dopo due giorni di violenze, devastazioni e saccheggi nel centro di Milano, ora si apre il capitolo delle responsabilità penali. A seguito degli scontri del 17 e 18 ottobre, tra guerriglia urbana e vandalismi, 271 persone sono state accompagnate in questura. Di queste, 220 sono minori. Per gli 11 maggiorenni è stato chiesto il carcere, mentre per i 34 minorenni è stato confermato l'arresto. Le accuse per tutti sono di devastazione e saccheggio e resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale.