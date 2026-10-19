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Cronaca

I vandali di Milano tra "dinamiche da branco" e "invidia sociale"

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

Insieme al giornalista Venanzio Postiglione, al filosofo Roberto Mordacci e alle sociologhe Donatella Della Porta e Maria Grazia Lezzi, che sono stati ospiti di Timeline e Sky Cube, abbiamo fatto il punto sulla guerriglia urbana messa in atto da giovanissimi, apparentemente estranei a rivendicazioni politico-sociali, che è esplosa tra il 17 e il 18 ottobre sullo sfondo della protesta pacifica per migliori condizioni salariali e il diritto alla casa

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