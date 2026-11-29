Il coreografo racconta a Sky Tg24 la sua nuova creazione “Preghiera, tempi di guerra”, che ha debuttato a Torino in apertura della stagione del Teatro Astra. Un lavoro ispirato anche al saggio di Gabriella Ripa di Meana e alle fotografie del reporter Paolo Pellegrin. “La danza è una pratica di ascolto e di meditazione. Ritrovarsi nell'arte può essere un punto di partenza per il cambiamento. Come specie ci siamo salvati grazie a questa possibilità: accogliere l'intruso, ospitare ciò che è diverso da noi”