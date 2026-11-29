Le origini, il basket, il primo posto al concorso di bellezza, le pressioni e le critiche per l'aspetto fisico, il ricovero in ospedale e poi la rinascita. La modella e sportiva si racconta senza filtri. "Ora ho ripreso in mano la mia vita. Alle ragazze quindi dico che la prima cosa da fare è parlare. Parlate con le persone che avete vicino: la famiglia, gli amici, i fidanzati. Sono loro che possono aiutarvi. Non sentitevi mai sbagliate. La perfezione non esiste", afferma