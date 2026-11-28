Questa settimana nella sua rubrica "Scomodati" per Sky Insider Stefania Andreoli riflette sulle false notizie e sulla società di oggi, in cui non bastano neanche più le smentite. Stavolta il caso è esploso per il nome da dare al consueto abete natalizio in Piazza del Duomo che si chiamerà "Albero del Dono" e non "Albero di Natale", ma, no, nessuno ha tentato di cancellare il Natale quest'anno. Basta fermarsi un attimo, approfondire e non trincerarsi nell'ideologia