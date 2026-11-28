L’attacco ucraino ai mezzi russi nel Mediterraneo e la morte di due italiani in Kuwait alimentano la percezione di una guerra sempre più vicina a noi. Una situazione che complica la posizione del governo, diviso tra il sostegno all’Ucraina e la volontà di non essere coinvolto nel conflitto, e riapre le tensioni tra le forze politiche. Dalla maggioranza all’opposizione, la guerra rischia di diventare un terreno di scontro sempre più delicato, mentre cresce l’incertezza sul futuro ruolo dell’Italia
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