L’attacco ucraino ai mezzi russi nel Mediterraneo e la morte di due italiani in Kuwait alimentano la percezione di una guerra sempre più vicina a noi. Una situazione che complica la posizione del governo, diviso tra il sostegno all’Ucraina e la volontà di non essere coinvolto nel conflitto, e riapre le tensioni tra le forze politiche. Dalla maggioranza all’opposizione, la guerra rischia di diventare un terreno di scontro sempre più delicato, mentre cresce l’incertezza sul futuro ruolo dell’Italia