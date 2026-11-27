Sarà lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos a succedere a Christine Lagarde, in uscita anticipata il 7 febbraio. L’ex governatore della Banca di Spagna si prepara ad affrontare un contesto economico complesso: dall’inflazione ancora lontana dall’obiettivo del 2%, alle tensioni sui debiti pubblici (con la Francia in primo piano), alle incertezze politiche che attraversano l’Europa
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