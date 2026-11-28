La cantautrice catanese affronta le disparità di genere nell’industria musicale, gli stereotipi che ancora condizionano le artiste e il valore della rappresentazione. Dalla nascita del collettivo Canta Fino a Dieci fino al dibattito sulla censura e al valore della rappresentazione. "Una ragazzina deve poter vedere una donna alla batteria e capire che può farlo anche lei. Se sul palco ci sono soltanto uomini, rischia di pensare che non sia un mestiere per donne". L'intervista