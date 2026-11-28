"La società deve avere gli anticorpi per sostenere chi subisce molestie sul lavoro". Luisa Rizzitelli è autrice insieme a Stefania Spanò - in arte Anarkikka - di Abusi d’ufficio (edito da Beccogiallo), una raccolta grafica di testimonianze di stlete olimpiche, sindacaliste, lavoratrici dello spettacolo: tutte unite da esperienze diverse ma simili, in cui l’abuso di potere è all’ordine a lavoro del giorno, ma riconoscerlo non è scontato