"La società deve avere gli anticorpi per sostenere chi subisce molestie sul lavoro". Luisa Rizzitelli è autrice insieme a Stefania Spanò - in arte Anarkikka - di Abusi d’ufficio (edito da Beccogiallo), una raccolta grafica di testimonianze di stlete olimpiche, sindacaliste, lavoratrici dello spettacolo: tutte unite da esperienze diverse ma simili, in cui l’abuso di potere è all’ordine a lavoro del giorno, ma riconoscerlo non è scontato
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