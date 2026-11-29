Lo scrittore americano ci accompagna in un nuovo viaggio lontano dal Vaticano, attorno a cui ruota la sua fortunata serie di Cal Donovan. "La porta dei destini", edito da Nord, è ambientato tra il Regno Unito di oggi e la civiltà assira del 640 a. C. "Non è un caso - racconta Cooper - se ho iniziato a scriverlo durante le elezioni del 2024. Per la mia salute mentale avevo bisogno di scrivere qualcosa che mi portasse lontano e con un finale più incoraggiante del solito"