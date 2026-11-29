Nella prima parte del nostro approfondimento dedicato ai data center, vediamo cosa sono queste strutture, a cosa servono e perché stanno sollevando tante proteste e domande. Da decenni presenti anche nel nostro Paese, il loro sviluppo recente è dovuto soprattutto all’intelligenza artificiale. Ma tra le preoccupazioni ci sono le questioni ambientali e quelle legate alla loro diffusione incontrollata
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