Nella prima parte del nostro approfondimento dedicato ai data center, vediamo cosa sono queste strutture, a cosa servono e perché stanno sollevando tante proteste e domande. Da decenni presenti anche nel nostro Paese, il loro sviluppo recente è dovuto soprattutto all’intelligenza artificiale. Ma tra le preoccupazioni ci sono le questioni ambientali e quelle legate alla loro diffusione incontrollata