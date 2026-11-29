Mentre Luca Parmitano sarà il primo astronauta europeo protagonista di una missione del programma Artemis destinata a fare le prove generali di allunaggio, restando in orbita attorno alla Terra, l’Europa lavora per garantirsi più indipendenza e un accesso autonomo allo spazio. Un veicolo targato ESA per portare in orbita i suoi equipaggi senza dipendere da nessuno. Ne abbiamo parlato con Sara Pastor dell'Agenzia Spaziale Europea
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