Mentre Luca Parmitano sarà il primo astronauta europeo protagonista di una missione del programma Artemis destinata a fare le prove generali di allunaggio, restando in orbita attorno alla Terra, l’Europa lavora per garantirsi più indipendenza e un accesso autonomo allo spazio. Un veicolo targato ESA per portare in orbita i suoi equipaggi senza dipendere da nessuno. Ne abbiamo parlato con Sara Pastor dell'Agenzia Spaziale Europea