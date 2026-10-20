Scontri a Milano, chi deve pagare per i danni?

Confcommercio è stata la prima a tracciare una stima dei danni a Milano: si parla di circa 1 milione di euro, come ha spiegato Marco Barbieri, segretario generale. "Ma il tema è un altro", dice, "il mancato incasso per le attività che hanno dovuto chiudere e per le disdette che si iniziano a registrare, soprattutto da parte di stranieri". Quello che è accaduto ha portato già "diverse disdette" a ristoranti ed hotel, "perché le persone hanno paura - rimarca Barbieri-. Nella conta dei danni c'è anche il danno di immagine per Milano". Confcommercio ha già fatto comunque sapere anche che si sta attivando perché le imprese commerciali che hanno subito danni siano risarcite e tornino al più presto alla normalità.

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