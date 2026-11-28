L'indagine è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia nei confronti di tre persone. Sono tutte gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, di estorsione consumata e tentata estorsione continuata, con le aggravanti di aver agito in più persone riunite e con l'utilizzo del metodo mafioso

I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia hanno dato esecuzione, all'alba di oggi, ad un'ordinanza relativa alla custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Roma e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone. Sono tutte gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, di estorsione consumata e tentata estorsione continuata, con le aggravanti di aver agito in più persone riunite e con l'utilizzo del metodo mafioso. L'attività investigativa è scattata dopo la denuncia di un imprenditore agricolo, titolare di una struttura equestre situata nel Comune di Ponzano Romano. L'uomo, lo scorso giugno, aveva accolto in custodia giudiziale presso la propria tenuta, 16 cavalli provenienti da un sequestro preventivo operato in Sicilia dalle forze dell'ordine nell'ambito di indagini su una serie di corse clandestine.

Il disegno criminoso

Ricostruendo la vicenda, gli inquirenti segnalano che proprio pochi giorni dopo l'arrivo degli animali nella struttura, la vittima è stata avvicinata da una persona che, simulando una mediazione a tutela dell'imprenditore stesso, è indiziato invece di avere messo in piedi un vero e proprio disegno criminoso. L'indagato, secondo quanto emerso, avrebbe infatti segnalato alla vittima che i cavalli affidatigli appartenevano ad una famiglia siciliana mafiosa e che, per evitare ritorsioni, era indispensabile versare del denaro a titolo di "risarcimento". A supporto della situazione, il finto intermediario ha fatto ascoltare una serie di messaggi vocali con minacce formulate con accento siciliano e ha condotto la persona offesa ad un incontro a Valmontone con un secondo complice, ex pugile, presentato come cugino della presunta famiglia mafiosa coinvolta.

La richiesta di pagamento

Il secondo uomo ha chiesto il pagamento di 10.000 euro, minacciando violente spedizioni punitive qualora la richiesta non fosse stata esaudita. La vittima, di fatto, è stata costretta a pagare la somma in due tranche da 5.000 euro ciascuna. Ma, ben presto, gli estortori hanno aumentato le richieste, arrivando ad una cifra complessiva di 88.800 euro. In questa fase si è inserito anche un terzo complice, il quale ha agito per aumentare la pressione sulla vittima. L'uomo che aveva preso in gestione i cavalli, però, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.

L'indagine

L'indagine dei componenti del nucleo investigativo di Ostia ha quindi permesso di ricostruire nel dettaglio la vicenda e la messinscena. Gli arrestati, adesso, sono stati condotti in carcere e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.