Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Amano TikTok e i non hanno bandiera, chi sono i giovani che hanno devastato Milano

Cronaca
©Ansa

Si tratta per lo più di ragazzi giovanissimi, in gran parte minorenni, non inquadrati in gruppi conosciuti e con cui quindi è difficile dialogare. Incappucciati, spesso si vestono di nero e se, da una parte c'è chi è mosso dalla rabbia, dall'altra capita che a motivare le rivolte ci sia la noia. Ben documentata tra video e social network

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Li si è visti correre veloci per le strade, non hanno bandiera, amano TikTok e mostrarsi attraverso video e selfie. E non rinunciano ad immortalarsi nemmeno quando saccheggiano un negozio o un supermercato oppure mentre rompono una vetrina per poi, appunto, vantarsi della loro azione criminale sui social. Questo, senza comunque generalizzare, un identikit dei giovani che sono scesi in piazza nelle scorse ore nelle città italiane, tra cui Milano, provocando danni e devastazione. 

L'abbigliamento tipico

La tipologia di partecipante presente ai cortei di protesta di questi giorni, con l'intento di saccheggiare e distruggere tutto ciò che si trova sul proprio cammino, è piuttosto riconoscibile. Imberbe, sempre vestito di nero, un cappuccio a coprire il volto e spesso un passamontagna: questo l'abbigliamento tipo dei giovanissmi presenti sulle strade italiane. C'è chi li chiama "maranza", spesso si tratta italiani di seconda generazione i quali più che a urlare slogan e a rivendicare diritti, erano intenti a fare video per i social mentre il centro di città come Milano veniva messo a ferro e fuoco. 

Il ruolo di TikTok

E TikTok, la piattaforma che usano maggiormente, dimostra con numeri piuttosto evidenti l'attenzione per gli assalti urbani. Addirittura c'è chi, pur di apparire in video, non esita ad abbassarsi il passamontagna. Come detto, per lo più, si tratta di ragazzi giovanissimi, in gran parte minorenni, non inquadrati in gruppi conosciuti quindi con cui è anche difficile dialogare. Da una parte esiste anche chi è mosso dalla rabbia ma spesso capita che alla base delle rivolte ci sia la noia. Hanno la capacità di muoversi in gruppi molto piccoli e di dissolversi subito dopo aver colpito. 

Approfondimento

Ancora violenze a Milano, Meloni convoca vertice sulla sicurezza. LIVE

Nelle scorse ore oltre 200 fermati

Anche nella giornata di ieri, 18 ottobre, nel centro di Milano è andata nuovamente in scena una vera e propria guerriglia urbana con gruppi di ragazzini incappucciati che hanno compiuto saccheggi e devastazioni a pochi metri da piazza Duomo. Sono stati oltre 200 i fermati, l'80% era rappresentato da minorenni e si stimano almeno 500mila euro di danni. La premier Meloni ha convocato per la giornata odierna una riunione e ha promesso "nuovi strumenti" per arginare "chi semina il caos". L'ipotesi è un intervento come il decreto Caivano. 

Approfondimento

Piantedosi a Sala: "Radical chic". Sindaco: "Decenza non guasterebbe"
FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Cronaca

Milano, saccheggiato un supermercato. Distrutti dehors e tavolini

Dopo i momenti di tensione registrati nella giornata di ieri, a Milano si sono registrati, anche oggi 18 ottobre, nuovi disordini nel centro del capoluogo lombardo. Le ulteriori proteste si sono registrate tra piazza Duomo e via Torino, con gruppi di giovani che hanno lanciato tavolini e sedie contro le vetrine dei negozi. Saccheggiato anche un supermercato Carrefour e distrutti i dehors di alcuni locali della zona

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, attese nubi e locale instabilità. Piogge e temporali da martedì

Cronaca

Il Nord-Ovest del nostro Paese sarà interessato, nelle prossime ore, da una perturbazione in...

Ora solare 2026, quando spostare le lancette indietro di 60 minuti

Cronaca

Tra il 24 e il 25 ottobre, per la precisione tra le tre e le due di notte, torneremo al regime di...

Ancora violenze a Milano, Meloni convoca vertice sulla sicurezza. LIVE

live Cronaca

A neanche 24 ore di distanza nel centro cittadino è andata nuovamente in scena la guerriglia...

Milano, nuovi disordini: vetrine sfondate e negozi assaltati

Cronaca

Dopo sabato, gruppi di giovani hanno assaltato ancora le vetrine: prima tra piazza Duomo, via...

Nella combo, quattro momenti degli incidenti e dei saccheggi in centro a Milano, 18 ottobre 2026. ANSA/CORNER/SALMOIRAGO

Milano, saccheggiato un supermercato. Distrutti dehors e tavolini

Cronaca

Dopo i momenti di tensione registrati nella giornata di ieri, a Milano si sono registrati, anche...

10 foto

Cronaca: i più letti