Proteste, Trump: "Anche in Italia hanno a che fare con l'immigrazione"

Il presidente degli Stati Uniti, commentando i disordini delle ultime settimane, ha aggiunto che "Francia e Italia sono Paesi peggiori di quello che erano" e "se l'Europa non chiude i confini è finita. Parigi sarà presto una città musulmana". Poi, parlando del conflitto in Ucraina, ha attaccato di nuovo Zelensky: "Non sa di cosa parla. Se mi avesse dato retta nello Studio Ovale, avrebbe concluso un accordo migliore molto tempo fa" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Come in Francia, anche in Italia le proteste hanno a che fare con l'immigrazione". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha aggiunto che "Francia e Italia sono Paesi peggiori di quello che erano" e "se l'Europa non chiude i confini è finita". Poi il tycoon è tornato a ribadire di aver detto al suo omologo francese, Emmanuel Macron, di "chiudere le frontiere molto tempo fa. Parigi sarà presto una città musulmana" (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG SUGLI SCONTRI A MILANO).

"Sto negoziando con Russia su Ucraina, Iran e ostaggi" Trump ha poi affermato di essere nel mezzo di "negoziati con la Russia" per raggiungere un accordo "in Ucraina". E ha aggiunto: "Sto negoziando" con Mosca "sull'Iran, perché non ha fatto nulla di male lì" e "sto negoziando per gli ostaggi". Poi ha minimizzato il ruolo della Russia nel conflitto tra Usa e Iran, nonostante le rivelazioni sul sostegno di Mosca a Teheran nel contrastare le forze armate americane: "La Russia avrebbe potuto fare molto di più per aiutare l'Iran. Ha fatto davvero poco per l'Iran. La Cina avrebbe potuto fare molto di più per l'Iran, e io me ne ricordo". Infine, si è detto pronto a incontrare il presidente cinese, Xi Jinping, e quello russo, Vladimir Putin, a novembre in Cina a un meeting sulla denuclearizzione (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG MEDIORIENTE). Approfondimento Moab, la “madre di tutte le bombe” che Trump potrebbe usare in Iran