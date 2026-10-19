Guerra Ucraina, missili su Kiev: un morto. Putin propone vertice con Trump e Xi. LIVE
Raid russo sulla capitale ucraina alle prime luci dell'alba. L'aeronautica militare ha segnalato l'avvicinamento di missili provenienti dalla regione settentrionale di Kiev. Poco dopo, si sono udite delle esplosioni in città. Il Distretto militare metropolitano ha esortato i residenti a recarsi nei rifugi più vicini. Trump accusa Zelensky: "Non vuole la fine della guerra". Il Cremlino propone agli Usa un vertice con la Cina il mese prossimo
in evidenza
Raid russo sulla capitale ucraina alle prime luci dell'alba. L'aeronautica militare ha segnalato l'avvicinamento di missili provenienti dalla regione settentrionale di Kiev. Una persona è rimasta uccisa e altre ferite. Altri attacchi avevano colpito la città nel corso della notte. Trump accusa Zelensky: "Non vuole la fine della guerra". Il Cremlino propone agli Usa un vertice con la Cina il mese prossimo
Per approfondire:
- Cos'è e come funziona il drone Gerbera con cui la Russia potrebbe colpire l'Italia
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Guerra Ucraina, Zelensky all’Onu: “Putin deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano”
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Rubio: "Non abbiamo smesso di condividere informazioni di intelligence con Kiev"
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Ha aggiunto che "il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin devono concentrarsi sulla fine della guerra. Gli Stati Uniti, da parte loro, continueranno a cercare soluzioni per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina". Il Wall Street Journal ha riportato che Putin ha proposto di tenere un incontro trilaterale tra circa un mese con il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping per porre fine alla guerra, senza Zelensky. Secondo un alto funzionario americano, Trump non ha ancora accettato la proposta, ma potrebbe essere aperto all'idea.
Mosca, colpiti siti militari e centro dati a Kiev
Nell'ondata di attacchi della notte scorsa sull'Ucraina, le forze russe hanno colpito industrie militari, strutture di stoccaggio di missili da crociera e droni, a un centro di elaborazione dati a Kiev e nella regione circostante. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, a quanto riportato all'agenzia Tass.
Zelensky: "Gli Usa ritardano consegna dei Patriot già pagati dopo accordo con la Nato"
Gli Stati Uniti stanno ritardando la consegna dei missili intercettori Patriot già pagati nell'ambito di un'iniziativa di acquisto di armamenti coordinata dalla Nato. Lo scrive il Kyiv Independent, citando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Bloomberg, secondo cui Washington ha approvato solo alcuni dei missili acquistati tramite l'iniziativa Purl (Prioritaized Ukraine Requirements List), che consente agli alleati della Nato di finanziare l'acquisto di armi di fabbricazione statunitense per l'Ucraina. "La parte americana ha approvato la consegna solo di alcuni di questi, ma non di tutti. E non si tratta di una questione tecnica", ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha precisato che gli Stati Uniti attualmente forniscono solo 12 missili intercettori Patriot al mese, circa un quarto del numero fornito durante l'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden.
Zelensky: "Riconquistato più territorio di quanto preso dalla Russia in autunno"
Le forze ucraine hanno riconquistato più territorio di quanto ne abbiano occupato le forze russe quest'autunno. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un post sui social. "Stiamo vedendo risultati sul fronte", ha detto Zelensky nel suo videomessaggio serale. Le forze armate ucraine stanno sventando i tentativi russi di lanciare attacchi a Dobropillia, città nella regione di Donetsk, e al contempo difendono le proprie posizioni a Kharkiv e Zaporizhzhia, ha sottolineato, aggiungendo che "il fronte è forte". "La tendenza di quest'anno continua", ha affermato Zelensky, "Dall'inizio dell'autunno, i nostri soldati hanno liberato più territorio di quanto i russi siano riusciti a conquistare. Lo stesso è accaduto in altri momenti di quest'anno".
Missili su Kiev: un morto e 8 feriti
L'atta balistico su Kiev ha causato un morto e otto feriti, secondo quanto riportato dal Ministero degli Interni dell'Ucraina. "Un edificio non residenziale è andato a fuoco nel quartiere di Desnyanskyi; alcune auto e una stazione della metropolitana sono state danneggiate. Sul luogo dell'incendio è stato rinvenuto un cadavere", si legge nel messaggio sul canale Telegram. Inoltre, un incendio è scoppiato in una struttura medica nel distretto di Solomyansky, danneggiando la facciata e le vetrate di un edificio multipiano. Un istituto scolastico è stato danneggiato nel distretto di Dnipro.
Rubio: "Ucraina e Russia dovrebbero concentrarsi sulla fine della guerra"
L'Ucraina e la Russia dovrebbero concentrarsi sulla fine del conflitto che le vede contrapposte. A dirlo il Segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti, a margine di una sua visita in Uzbekistan. Interpellato in merito a un possibile incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il Presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping, volto a negoziare la conclusione del conflitto in Ucraina Rubio ha affermato: "Si è parlato di un incontro. Non so se sia stato definito, ma il Presidente è stato chiaro: desidera che la guerra tra Ucraina e Russia giunga al termine".
WSJ: Putin propone a Trump incontro con Xi su Ucraina
Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto che lui, il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping si incontrino il mese prossimo per discutere dell'Ucraina, nel tentativo di negoziare una conclusione del conflitto quadriennale che favorisca Mosca. Lo scrive il Wall Street Journal. Il piano rappresenta un tentativo da parte di Putin di trarre vantaggio dal miglioramento dei rapporti tra Trump e il leader russo, che ha allarmato l'Ucraina e i suoi alleati a Washington e in Europa. Un vertice di questo tipo - senza il coinvolgimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky - sarebbe senza precedenti e farebbe scattare l'allarme nelle capitali europee e non solo.
Continuano dalla notte i raid su Kiev
Proseguono da questa notte gli attacci su Kiev. L'aeronautica militare ha segnalato all'alba l'avvicinamento di missili provenienti dalla regione settentrionale di Kiev. Poco dopo, si sono udite delle esplosioni in città. Il Distretto militare metropolitano ha esortato i residenti a recarsi nei rifugi più vicini e a rimanervi fino al cessato allarme.