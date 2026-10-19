Le forze ucraine hanno riconquistato più territorio di quanto ne abbiano occupato le forze russe quest'autunno. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un post sui social. "Stiamo vedendo risultati sul fronte", ha detto Zelensky nel suo videomessaggio serale. Le forze armate ucraine stanno sventando i tentativi russi di lanciare attacchi a Dobropillia, città nella regione di Donetsk, e al contempo difendono le proprie posizioni a Kharkiv e Zaporizhzhia, ha sottolineato, aggiungendo che "il fronte è forte". "La tendenza di quest'anno continua", ha affermato Zelensky, "Dall'inizio dell'autunno, i nostri soldati hanno liberato più territorio di quanto i russi siano riusciti a conquistare. Lo stesso è accaduto in altri momenti di quest'anno".