Guerra Ucraina, Zelensky incalza Congresso su aiuti. Trump sempre più distante. LIVE
I ritardi nelle consegne dei missili intercettori Patriot, le continue restrizioni all'accesso a Starlink per i soldati ucraini e l'interruzione ingiustificata delle allerte sui lanci di missili russi. La situazione descritta dal presidente ucraino in una videochiamata con una rappresentanza bipartisan di rappresentanti americani del Congresso, è - dice - "la più difficile dall'inizio di questa guerra". Putin intanto ha proposto un vertice a tre con Trump e Xi per chiudere la guerra alle condizioni di Mosca
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I ritardi nelle consegne dei missili intercettori Patriot, le continue restrizioni all'accesso a Starlink per i soldati ucraini e l'interruzione ingiustificata delle allerte sui lanci di missili russi. La situazione descritta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una videochiamata con una rappresentanza bipartisan di rappresentanti americani del Congresso, è - dice - "la più difficile dall'inizio di questa guerra". Il Papa chiama Zelensky dopo la telefonata con Putin e insiste sulla “grave situazione” a Oleshky, cittadina ucraina sulla linea del fronte per la quale invoca “una tregua umanitaria e la collaborazione di entrambe le parti per consentire l'arrivo di aiuti e l'evacuazione della popolazione”. Kiev fa sapere che è allo studio un piano con Mosca per evacuare i quasi 2.000 civili in trappola. Lo zar intanto ha proposto un vertice a tre con Trump e Xi per chiudere la guerra alle condizioni di Mosca al vertice dell'Apec di novembre a Shenzhen. L'Ucraina lamenta di non essere stata avvertita dagli Usa dei missili piovuti nella notte sulla capitale e che in diversi settori del fronte la connessione a Starlink continua ad essere “limitata”. Raid su un parco giochi nel Kharkiv, 6 morti tra cui 3 bambini.
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Quattro morti in attacchi russi in diverse zone del paese
Le autorità ucraine hanno reso noto che, in seguito ad attacchi russi, quattro persone hanno perso la vita in diverse zone del paese. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev riprenderà a colpire le raffinerie russe, in risposta ai continui bombardamenti subiti. Tre persone sono morte nella regione di Kiev, ha riferito su Telegram il Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina. Una persona è rimasta uccisa in seguito ad attacchi contro Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese, secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno causato il ferimento di almeno 11 persone.
Zelensky: "Grazie Leone, lavoriamo per aiutare Oleshky"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riferito su X di aver tenuto una conversazione con papa Leone XIV, ringraziandolo per il fatto che "continui a ricordare l'Ucraina e a pregare" per il popolo ucraino "anche in questo momento personalmente difficile". "L'ho aggiornato dettagliatamente sulla situazione relativa all'escalation russa e ai continui attacchi della Russia contro le città e le comunità ucraine", ha aggiunto il leader di Kiev. "Abbiamo discusso anche della catastrofe umanitaria a Oleshky, attualmente sotto occupazione russa. Stiamo lavorando per aiutare la nostra popolazione in quella zona e stiamo preparando le misure da adottare. Sua Santità mi ha informato dei contatti avuti con la parte russa su questa questione", ha aggiunto. "Naturalmente, abbiamo discusso anche di tutte le attuali sfide e minacce alla sicurezza, compresa la mancata comunicazione, da parte dei nostri alleati, di avvisi relativi agli attacchi russi con missili balistici, un fatto che si è verificato tre volte di recente", ha inoltre riferito Zelensky. "Ringrazio Sua Santità per il suo sostegno e per tutti i suoi sforzi volti a raggiungere una pace dignitosa".
Trump: "Sto negoziando con Russia su Ucraina, Iran e ostaggi"
Donald Trump ha detto di essere nel mezzo di "negoziati con la Russia" per raggiungere un accordo "in Ucraina". Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca il tycoon ha aggiunto "sto negoziando" con Mosca "sull'Iran, perche' non ha fatto nulla di male lì" e "sto negoziando per gli ostaggi".