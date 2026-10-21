Guerra Ucraina Russia, Witkoff arrivato a San Pietroburgo per incontrare Putin. LIVE
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti è sbarcato a San Pietroburgo. Si intensifica il pressing di Trump su Zelensky affinché accetti un accordo con la Russia che includa cessioni territoriali nel Donbass in cambio di non meglio specificati benefici economici. A scriverlo è il New York Times
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Si intensifica il pressing di Trump su Zelensky affinché accetti un accordo con la Russia che includa cessioni territoriali nel Donbass in cambio di non meglio specificati benefici economici. Lo scrive il New York Times nel giorno in cui il leader ucraino incontra a Oslo l'inviato speciale americano Witkoff, che nei prossimi giorni volerà a Mosca per vedere Putin. Telefonata anche con Rubio dopo le tensioni su armi e intelligence: il segretario di Stato ha assicurato a Zelensky che il capo della Casa Bianca non ha impartito alcun ordine per danneggiare Kiev.
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Mosca: la scorsa notte abbattuti 373 droni ucraini sulle regioni russe
La scorsa notte, le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e abbattuto 373 droni ad ala fissa ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo. I droni ucraini sono stati abbattuti sopra le regioni di Novgorod, Tver, Bryansk, Belgorod, Kursk, Smolensk, Kaluga, Oryol, Tula, Krasnodar e Ryazan, sulla regione di Mosca, sulla Repubblica di Crimea (annessa dalla Federazione Russa nel 2013) e sul Mar Nero.
Attacco russo colpisce edificio a Kiev, due morti tra le macerie
Due persone sono morte questa mattina a Kiev a seguito di un attacco russo che ha colpito un edificio residenziale di 24 piani nel quartiere di Svyatoshynskyi. Lo scrive Ukrinform, citando le autorità locali. A seguito dell'attacco un appartamento al ventesimo piano di un grattacielo ha preso fuoco. L'incendio ha interessato un'area di circa 70 metri quadrati e la struttura dell'appartamento è stata parzialmente distrutta. "Durante le operazioni di rimozione delle macerie, i soccorritori hanno rinvenuto i corpi di due persone", ha dichiarato il Servizio di Emergenza Statale. Nel quartiere di Desnyanskyi, sette auto parcheggiate hanno preso fuoco nel cortile di un grattacielo. L'incendio è stato domato su un'area di 50 metri quadrati. Una caduta (di un oggetto ostile, ndr) è stata registrata in un'area aperta nel distretto di Solomyanskyi.
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è arrivato a San Pietroburgo
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è arrivato a San Pietroburgo. E' stato accolto all'aeroporto Pulkovo dal consigliere presidenziale russo Kirill Dmitriev.
Media: Witkoff a San Pietroburgo per incontrare Putin
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, si sta recando a San Pietroburgo. Lo scrive la Tass, citando la Reuters. Il 19 ottobre, il corrispondente di Axios Barak Ravid ha riferito che Witkoff sperava di visitare la Russia e incontrare il presidente russo Vladimir Putin dopo aver avuto consultazioni con Volodymyr Zelensky a Oslo. Ieri, una fonte della Tass ha confermato che i piani di Witkoff di visitare la Russia oggi erano stati confermati.
Attacchi ucraini contro infrastrutture energetiche in aree 'occupate'
Le forze armate ucraine hanno condotto alcuni attacchi contro infrastrutture energetiche nel Donbass e in Crimea. Lo riporta il Kyiv Independent. In dettaglio sono state colpite strutture nella città di Chystiakove, nell'oblast di Donetsk. Inoltre sono segnalati blackout in Crimea a causa di attacchi di droni e un sito di telecomunicazioni a Luhansk è stato danneggiato. Nel distretto di Krasnoperekopskyi, in Crimea, ci sono stati attacchi di droni vicino alla stazione ferroviaria.
Rubio: "Positivi i colloqui di Oslo tra Zelensky e Witkoff"
Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha definito "positivi" i colloqui a Oslo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato speciale presidenziale statunitense Steve Witkoff e ha dichiarato che quest'ultimo si sta recando ora in Russia. Lo riporta l'Afp. "È stato un incontro positivo, nulla di inaspettato o sorprendente; ora, forte di queste idee, potrà recarsi a San Pietroburgo per condividerle con la parte russa. Vediamo se riusciremo a compiere qualche progresso", ha affermato Rubio durante la sua visita a Mumbai.