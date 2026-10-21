Due persone sono morte questa mattina a Kiev a seguito di un attacco russo che ha colpito un edificio residenziale di 24 piani nel quartiere di Svyatoshynskyi. Lo scrive Ukrinform, citando le autorità locali. A seguito dell'attacco un appartamento al ventesimo piano di un grattacielo ha preso fuoco. L'incendio ha interessato un'area di circa 70 metri quadrati e la struttura dell'appartamento è stata parzialmente distrutta. "Durante le operazioni di rimozione delle macerie, i soccorritori hanno rinvenuto i corpi di due persone", ha dichiarato il Servizio di Emergenza Statale. Nel quartiere di Desnyanskyi, sette auto parcheggiate hanno preso fuoco nel cortile di un grattacielo. L'incendio è stato domato su un'area di 50 metri quadrati. Una caduta (di un oggetto ostile, ndr) è stata registrata in un'area aperta nel distretto di Solomyanskyi.