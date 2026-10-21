Satellite russo segnalato a pochi metri da uno Usa che supporta Kiev

Le manovre erano iniziate a fine settembre, quando il satellite militare russo Cosmos-2612 ha modificato in maniera repentina la propria velocità per raggiungere la stessa orbita del satellite commerciale finlandese Iceye-X36. Lanciato in orbita bassa da Mosca lo scorso aprile, il satellite russo ha poi proseguito le manovre avvicinandosi a quello finlandese fino a una distanza angolare di un centesimo di grado

Le manovre erano iniziate a fine settembre, quando il satellite militare russo Cosmos-2612 ha modificato in maniera repentina la propria velocità per raggiungere la stessa orbita del satellite commerciale finlandese Iceye-X36. Lanciato in orbita bassa da Mosca lo scorso aprile, il satellite russo ha poi proseguito le manovre avvicinandosi a quello finlandese fino a una distanza angolare di un centesimo di grado, secondo quanto emerso dai dati sulle traiettorie dei due satelliti.

Le ultime rilevazioni

In base alle ultime rilevazioni e alle valutazioni degli esperti, la mattina del 18 ottobre scorso la distanza tra i due satelliti era inferiore ai cento metri. L'episodio, costantemente seguito dalla comunità scientifica, ha sollevato dubbi ed interrogativi circa le capacità del satellite russo, nello specifico per quanto concerne l'intercettazione, il disturbo delle comunicazioni e lo spionaggio nello spazio.

Un evento "preoccupante"

"La combinazione di diversi fattori ha reso questo evento particolarmente preoccupante", ha spiegato Clayton Swope, esperto di sicurezza spaziale presso il Center for Strategic and International Studies. "Il satellite si è allineato sullo stesso piano orbitale, in orbita terrestre bassa", con il satellite commerciale Iceye che "fornisce supporto all'Ucraina", ha aggiunto l'esperto. Secondo Swope, "non vi è alcun elemento che lasci pensare che il satellite russo avesse necessità di compiere tali manovre per scopi pacifici". Inoltre, un portavoce della filiale statunitense di Iceye ha sottolineato di essere "a conoscenza della situazione" e di "seguirla da vicino". Tra l'altro, è stato segnalato, non è la prima volta che satelliti russi effettuano manovre per posizionarsi nelle immediate vicinanze di satelliti di altri Paesi.