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Guerra Ucraina, Witkoff incontra Putin a San Pietroburgo: oggi vertice Usa Russia

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L'inviato speciale statunitense è atterrato in Russia in mattinata, accolto all'aeroporto Pulkovo dal consigliere presidenziale Kirill Dmitriev. Nel corso della giornata è previsto il faccia a faccia, dopo le consultazioni di ieri tra lo stesso Witkoff e Volodymyr Zelensky a Oslo

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L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è arrivato a San Pietroburgo, dove è stato accolto all'aeroporto Pulkovo dal consigliere presidenziale russo Kirill Dmitriev. Nel corso della giornata è previsto l'incontro tra Witkoff e Vladimir Putin, dopo che l'inviato speciale Usa ha avuto consultazioni con Volodymyr Zelensky ieri a Oslo (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Il Cremlino: "Evento concordato da giorni"

Per il Cremlino,  l'incontro che si terrà oggi a San Pietroburgo è un evento programmato e concordato in anticipo, come ha ribadito il consigliere Jurij Ushakov. "Si tratta, direi, di un evento programmato; è stato concordato diversi giorni fa. Per noi - per chi ha preparato questo incontro - non è stato affatto un segreto", ha dichiarato Ushakov, citato dalla Tass. 

Rubio: "Positivi i colloqui tra Zelensky e Witkoff"

Solo qualche ora prima ill segretario di Stato Usa Marco Rubio aveva definito "positivi" i colloqui a Oslo tra Zelensky e Witkoff. "È stato un incontro positivo, nulla di inaspettato o sorprendente", aveva detto Rubio. "Ora, forte di queste idee, potrà recarsi a San Pietroburgo per condividerle con la parte russa. Vediamo se riusciremo a compiere qualche progresso".

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