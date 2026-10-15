Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per il leader ucraino di dimettersi, in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink

"Questo massacro continuerà. È ora che Zelensky se ne vada". È arrivato su X l’attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi, in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky al giornalista britannico Piers Morgan in cui diceva che i rallentamenti del satellite "fanno morire le persone". Musk ha scaricato la responsabilità sul governo degli Stati Uniti, affermando che "qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal Presidente degli Stati Uniti" (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA SUL LIVEBLOG).