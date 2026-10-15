Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elon Musk attacca Zelensky: "È ora che se ne vada, guerra in Ucraina un massacro"

Mondo
©Ansa

Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per il leader ucraino di dimettersi, in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

"Questo massacro continuerà. È ora che Zelensky se ne vada". È arrivato su X l’attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi, in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky al giornalista britannico Piers Morgan in cui diceva che i rallentamenti del satellite "fanno morire le persone". Musk ha scaricato la responsabilità sul governo degli Stati Uniti, affermando che "qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal Presidente degli Stati Uniti" (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA SUL LIVEBLOG). 

FOTOGALLERY

Ipa/Sky TG24

1/6
Economia

SpaceX di Elon Musk è sopravvalutata? Cosa dicono i numeri

Il debutto della conglomerata tecnologica dell'imprenditore sudafricano sul Nasdaq ha segnato record storici: la capitalizzazione ha superato i 2mila miliardi di dollari, a fronte di ricavi che nel 2025 si sono fermati a 18 miliardi. Molti gli analisti che si sono chiesti se si sta forse sopravvalutando il suo valore. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 12 giugno

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Media: Usa hanno proposto a paesi Ue sblocco alcuni asset russi. LIVE

live Mondo

Gli Usa hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi, congelati in...

Energia, Ucraina e Medio Oriente, i temi del Consiglio europeo

Mondo

Due giorni di Consiglio Europeo dall'agenda molto "fitta" si aprono oggi, 15 ottobre, a...

Kiev: "Starlink depotenziato". Musk: "Decidono militari Usa e Trump"

Mondo

Per Kiev  la Russia "ha lanciato 124 droni durante la notte e altri 145 durante il giorno....

Iran, Trump: "Forse sono andato troppo oltre con Teheran, mi dispiace"

Mondo

Il presidente Usa parlando in Arizona: "Abbiamo ucciso tutti i leader iraniani, non so con chi...

Trump: "La Groenlandia era della Danimarca e ora è nostra"

Mondo

Il presidente Usa ha sostenere che, dopo l'accordo sulle basi militari, che l'isola artica "si...

Mondo: I più letti