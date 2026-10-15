Media: Usa hanno proposto a paesi Ue sblocco alcuni asset russi. LIVE

"È chiaro che i russi stanno cercando di sfruttare i problemi con Starlink in Ucraina perché i nostri droni intercettori dipendono anche da questa connessione". Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, mentre Kiev è oggetto di una vasta ondata di attacchi russi con droni: 124 lanciati durante la notte e altri 145 nel corso della giornata. "In questo momento ci sono ancora più di 40 Shahed nei nostri cieli", ha precisato.

Secondo Zelensky, i droni hanno preso di mira infrastrutture energetiche, logistiche e ferroviarie. "Siamo riusciti ad abbatterne un numero significativo, ma alcuni sono riusciti a passare", ha scritto il presidente, definendo l'offensiva "una delle più grandi per dimensioni".