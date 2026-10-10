Ucraina, bombardamento russo a Zaporizhzhia: almeno 17 morti. FOTO

Continua a salire il bilancio delle vittime dopo il raid russo. Le squadre di emergenza lavorano tra le macerie dell'edificio residenziale colpito, alla ricerca di persone rimaste intrappolate. Una donna è stata salvata dopo più di otto ore sotto i detriti. Kiev condanna l'attacco e chiede una risposta internazionale
- È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe aeree guidate russe hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani. Le operazioni di ricerca dei dispersi proseguono tra le macerie.
- L'attacco ha provocato crolli e danni alle abitazioni, trasformando una zona residenziale in uno scenario di distruzione.
- Le squadre di emergenza sono impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso per individuare le persone rimaste intrappolate sotto i resti degli edifici. Il bilancio delle vittime si è aggravato con il proseguire degli interventi.
- Tra le persone uccise nel bombardamento ci sono tre bambini. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha sottolineato che molte delle vittime si trovavano nelle proprie case e dormivano, quando sono state colpite dalle bombe.
- I soccorritori sono riusciti a estrarre viva una donna rimasta intrappolata sotto le macerie per più di otto ore. Un salvataggio avvenuto mentre continuano le ricerche di altre persone che potrebbero trovarsi ancora sotto i detriti.
- Le autorità ucraine hanno riferito che diverse persone potrebbero essere rimaste coinvolte nell'attacco e che il numero delle vittime potrebbe aumentare. I soccorritori continuano a lavorare.
- Il bombardamento si inserisce in una notte di attacchi che ha interessato 13 regioni ucraine. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture e linee ferroviarie.
- L'attacco ha provocato anche numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Le squadre di emergenza e il personale sanitario sono intervenuti sul posto per soccorrere le persone coinvolte e prestare assistenza ai feriti.
- Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha condannato il raid, accusando Mosca di colpire deliberatamente i civili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato il bombardamento e chiesto che Mosca comprenda la necessità di porre fine alla guerra. Ha inoltre ribadito che Kiev risponderà agli attacchi russi e ha ringraziato quanti stanno contribuendo alle operazioni di soccorso.
- Sybiha ha collegato il bombardamento alla decisione del presidente americano Donald Trump di allentare le sanzioni sulle esportazioni di gasolio russo. Secondo il ministro, una riduzione della pressione economica può essere interpretata da Mosca come un segnale di impunità. Kiev chiede quindi una risposta internazionale unitaria e decisa.