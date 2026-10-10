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Ucraina, bombardamento russo a Zaporizhzhia: almeno 17 morti. FOTO

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Continua a salire il bilancio delle vittime dopo il raid russo. Le squadre di emergenza lavorano tra le macerie dell'edificio residenziale colpito, alla ricerca di persone rimaste intrappolate. Una donna è stata salvata dopo più di otto ore sotto i detriti. Kiev condanna l'attacco e chiede una risposta internazionale

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