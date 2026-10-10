Accordo Trump-Putin sul gasolio, cosa potrebbe cambiare per l’Italia?

Secondo Axios, Trump avrebbe deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, che stavano facendo salire i prezzi dell'energia anche negli Stati Uniti. "Zelensky sta valutando male la situazione. Continuando a colpire le raffinerie, sta compromettendo" la fiducia e la disponibilità ottenuta dal tycoon negli ultimi sei mesi, ha spiegato un funzionario americano. Durante le otto ore di colloqui ieri a Miami con i negoziatori ucraini, Steve Witkoff e Jared Kushner li avevano avvertiti della telefonata fra Trump e Putin e della rimozione delle sanzioni sul diesel russo. Secondo una fonte ucraina, gli inviati di Trump hanno minacciato anche di togliere all'Ucraina l'intelligence necessaria per agire se continuerà a ignorare le richieste del presidente. Gli americani però smentiscono la ricostruzione e mettono in evidenza che Witkoff e Kushner hanno solo spiegato che gli attacchi stavano causando problemi negli Stati Uniti.

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