Accordo Trump-Putin su gasolio. Stop sanzioni Usa su diesel russo

Accordo Trump-Putin: “Russia fornirà gasolio”. Stop a sanzioni Usa su diesel. Ira ZelenskyMondo
Il tycoon annuncia su Truth che è stato concordato che Mosca “fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale". Con questo accordo “i prezzi del gasolio per gli americani - e per il mondo intero - caleranno rapidamente e in misura record”. Putin conferma accordo per "fornitura petrolio e prodotti petroliferi". Usa sospendono temporaneamente sanzioni diesel russo. Zelensky: "Decisione indegna e disonesta, revoca è debolezza, Putin ripagherà con terrore"
"Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Vladimir Putin”, ha annunciato il presidente degli Usa Donald Trump sul suo social Truth. Nel corso della telefonata “è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo”, aggiunge il tycoon sottolineando che "inoltre, in base alla capacità delle loro raffinerie, la Russia consegnerà, in tempi brevi, ulteriori 3.000.000 di tonnellate di gasolio". Putin ha confermato che nella conversazione telefonica ha assicurato la "disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi ai mercati americani e mondiali". "Sono fiducioso che ciò avrà un impatto positivo sull'intera economia globale", ha aggiunto Putin, citato in un comunicato del Cremlino.
Trump: “Prezzi del gasolio caleranno rapidamente”
"Grazie al nostro controllo dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull'energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani - e per il mondo intero - caleranno rapidamente e in misura record", ha detto Trump sottolineando che "garantire prezzi più bassi per gli americani, in particolare per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, è la mia priorità assoluta. Si tratta di un annuncio di enorme importanza. Va inoltre chiarito che l'Iran non otterrà armi nucleari".
Usa sospendono temporaneamente sanzioni su diesel russo
Nell'ambito dell'accordo raggiunto tra il presidente americano, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin, per la fornitura di gasolio al mercato Usa e quello mondiale, Washington ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul diesel russo. "Oggi, su disposizione del Presidente Trump, l'Office of Foreign Assets Control (Ofac) sta emettendo con effetto immediato una licenza generale temporanea per consentire la fornitura di diesel russo al mercato globale", ha annunciato su X il Dipartimento del Tesoro americano. Axios, citando alcune fonti di Kiev, riporta che il governo ucraino è rimasto sorpreso dall'annuncio di Trump sull'accordo con Putin sul diesel. Lo In queste ore i negoziatori ucraini sono a Miami per incontrare Steve Witkoff e Jared Kushner.
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Zelensky: "Revoca sanzioni è debolezza, Putin ripagherà diesel con terrore"
"Qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia, in assenza di un accordo chiaro e duraturo di de-escalation, rappresenta un'evidente debolezza. Gioca a favore della Russia, permettendole di uccidere di più, di prolungare la guerra, di mostrare ancora meno rispetto per l'America e di infliggere al mondo perdite e danni ancora maggiori", scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Fare concessioni a Putin non porterà pace né alcun beneficio al mondo civile. La Russia 'ripagherà' il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Consentire alla Russia di vendere prodotti petroliferi significa investire in una guerra che deve finire, non essere prolungata. Ciò che serve è una reale de-escalation con la Russia, su base reciproca", ha aggiunto.
Zelensky: "Dagli Usa una decisione indegna e disonesta"
Zelensky ha dichiarato che Donald Trump ha preso una decisione "indegna" accettando petrolio russo per alleviare la carenza di forniture negli Stati Uniti. "Non è certo onesto, non è certo degno dei nostri partner ed è, a mio avviso, una decisione debole", ha detto Zelensky ai giornalisti. Tali dichiarazioni sono giunte mentre i negoziatori ucraini si apprestavano a incontrare gli inviati statunitensi negli Stati Uniti, tra oggi e domani.
Media Kiev: "Mosca ha chiesto a Usa di allentare sanzioni per tregua energetica"
La Russia avrebbe chiesto agli Stati Uniti un allentamento delle sanzioni nell'ambito dei colloqui su una possibile tregua nel settore energetico con l'Ucraina, cercando al contempo di collegare l'iniziativa a un cessate il fuoco nel Mar Nero. Lo scrive il Kyiv Independent citando funzionari statunitensi e ucraini a conoscenza delle trattative. Tali richieste giungono mentre la Russia intensifica gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine; un alto funzionario della difesa ucraina ha affermato che Mosca sta cercando di infliggere il maggior danno possibile per ottenere un vantaggio negoziale in vista di eventuali trattative. Pubblicamente, Mosca ha mostrato scarsa disponibilità a impegnarsi in una tregua energetica. In privato, tuttavia, funzionari russi hanno segnalato che Mosca è disposta a prendere in considerazione l'iniziativa, secondo quanto riferito al Kyiv Independent da due funzionari ucraini e uno statunitense. Il portale ucraino sottolinea che stando a tre persone a conoscenza dei negoziati, la Russia ha condizionato un eventuale accordo ad altre richieste, tra cui l'allentamento delle sanzioni.
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Scaduto l'ultimo sconto sulle accise per il gasolio, lo Stato non ha ancora attivato il meccanismo delle accise mobili: il costo per i cittadini è subito risalito verso l'alto, trascinando con sé anche l'extra guadagano per le casse pubbliche. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 andata in onda il 6 ottobre