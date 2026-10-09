Accordo Trump-Putin su gasolio. Stop sanzioni Usa su diesel russo

Il tycoon annuncia su Truth che è stato concordato che Mosca “fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale". Con questo accordo “i prezzi del gasolio per gli americani - e per il mondo intero - caleranno rapidamente e in misura record”. Putin conferma accordo per "fornitura petrolio e prodotti petroliferi". Usa sospendono temporaneamente sanzioni diesel russo. Zelensky: "Decisione indegna e disonesta, revoca è debolezza, Putin ripagherà con terrore" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Vladimir Putin”, ha annunciato il presidente degli Usa Donald Trump sul suo social Truth. Nel corso della telefonata “è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo”, aggiunge il tycoon sottolineando che "inoltre, in base alla capacità delle loro raffinerie, la Russia consegnerà, in tempi brevi, ulteriori 3.000.000 di tonnellate di gasolio". Putin ha confermato che nella conversazione telefonica ha assicurato la "disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi ai mercati americani e mondiali". "Sono fiducioso che ciò avrà un impatto positivo sull'intera economia globale", ha aggiunto Putin, citato in un comunicato del Cremlino.

Trump: “Prezzi del gasolio caleranno rapidamente” "Grazie al nostro controllo dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull'energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani - e per il mondo intero - caleranno rapidamente e in misura record", ha detto Trump sottolineando che "garantire prezzi più bassi per gli americani, in particolare per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, è la mia priorità assoluta. Si tratta di un annuncio di enorme importanza. Va inoltre chiarito che l'Iran non otterrà armi nucleari". Usa sospendono temporaneamente sanzioni su diesel russo Nell'ambito dell'accordo raggiunto tra il presidente americano, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin, per la fornitura di gasolio al mercato Usa e quello mondiale, Washington ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul diesel russo. "Oggi, su disposizione del Presidente Trump, l'Office of Foreign Assets Control (Ofac) sta emettendo con effetto immediato una licenza generale temporanea per consentire la fornitura di diesel russo al mercato globale", ha annunciato su X il Dipartimento del Tesoro americano. Axios, citando alcune fonti di Kiev, riporta che il governo ucraino è rimasto sorpreso dall'annuncio di Trump sull'accordo con Putin sul diesel. Lo In queste ore i negoziatori ucraini sono a Miami per incontrare Steve Witkoff e Jared Kushner. Vedi anche Diesel, quanto è aumentato il prezzo dall'inizio della guerra?