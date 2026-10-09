Caro carburanti, Eni taglia ancora prezzo gasolio: torna a 2,19 euro

Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c’è stato l’incontro con i raffinatori, per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili: il tema “non è abbandonato”, ha detto il viceministro all'Economia Leo. Ma Pichetto Fratin frena. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori: con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Continua l'emergenza carburanti e, finito lo sconto fiscale, il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c’è stato l’incontro con i raffinatori, per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili: il tema “non è abbandonato”, ha detto il viceministro all'Economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto, oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori: con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.

L’incontro con i raffinatori Ieri, quindi, il governo ha incontrato i raffinatori - le società che gestiscono le 13 raffinerie italiane (Innovhub, Iplom, Q8, Ludoil, Saras, Alma Petroli, Eni, Gruppo Api, Sonatrach) e la loro associazione di categoria, l'Unem – e ha chiesto loro di aumentare la produzione di benzina, gasolio e jet fuel per far abbassare i prezzi. Presenti il ministro Pichetto Fratin e il collega alle Imprese Adolfo Urso. I raffinatori hanno risposto che proveranno a produrre di più, ma che per farlo serve cambiare le specifiche dei carburanti a livello europeo. Il settore della raffinazione è "pronto a verificare ogni ulteriore aumento della produzione tecnicamente realizzabile, attraverso una valutazione impianto per impianto”, ha detto Gianni Murano, presidente dell'Unem. Tuttavia, ha aggiunto, "ulteriori incrementi di produzione saranno possibili qualora a livello europeo si individueranno modifiche alle specifiche tecniche dei prodotti". Secondo i raffinatori italiani, con queste modifiche la produzione nazionale potrebbe aumentare di 1 - 1,5 milioni di tonnellate all'anno, quella europea complessivamente di 15 milioni di tonnellate e – sostengono – si potrebbe tagliare l'import del 25%. Vedi anche Carburanti, raffinerie Italia: produrre di più non basta senza UE