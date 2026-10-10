Cpi, l'Ue esorta gli Usa a ritirare sanzioni. Pillay: "Inaccettabili"

Anche la giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e neo-vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno, ha definito "senza precedenti e inaccettabili" le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte penale internazionale (Cpi). C'è grande tensione e preoccupazione riguardo alla sopravvivenza dei tribunali internazionali, in particolare della Corte penale internazionale dell'Aia (...). Sono state annunciate sanzioni da parte di un Paese nei confronti di giudici, a causa delle decisioni da loro emesse. È un fatto senza precedenti ed è inaccettabile", ha dichiarato la signora Pillay, intervenendo in videoconferenza da Norimberga (Germania) a un evento organizzato presso il Centro Nobel per la Pace di Oslo.