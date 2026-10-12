A difendere la decisione di Trump, sia sul fronte interno che su quello esterno, è stato il segretario al Tesoro Scott Bessent. In una intervista a Fox sull’accordo ha detto che “useremo tutti i poteri legali disponibili per attuarlo. Tutti quelli in Congresso che dicono che non si può fare perché contraddice il Lindsey Graham Act sbagliano". E poi ha affermato che l'Europa è "ipocrita" a criticare l’intesa: "Dall'inizio della guerra, gli europei hanno dato alla Russia più soldi che all'Ucraina. Hanno fallito nella politica energetica e continuano a finanziare Putin. Quindi, è ipocrita da parte loro sostenere che non possiamo avere un po' di tregua sui prezzi del diesel”. E poi lo stesso Trump ha rivendicato: “Ho fatto la scelta giusta per gli americani. Sempre America First”.

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