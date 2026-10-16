Ripresi raid su raffinerie russe, Trump: "Non sono fan di Zelensky"

"Prima o poi bisogna andare oltre gli slogan buoni per la propaganda e confrontarsi con la realtà. E la realtà ci dice che il tema dell'Ucraina, ma più in generale la fase tumultuosa della politica internazionale con le crisi drammatiche che la caratterizzano, impone a tutti noi serietà e responsabilità. Per una risposta del centrosinistra, e io lavorerò per questo, che ne sia all'altezza". Lo dice al Corriere della Sera Lorenzo Guerini, spiegando che "nella risoluzione del Pd, nelle premesse, si dice testualmente 'l'Italia e l'Europa devono continuare a sostenere l'Ucraina sul piano umanitario, economico e militare'. Oltre al richiamo, nel dispositivo, all'aiuto all'Ucraina mediante tutte le forme di assistenza necessarie al rispetto del diritto di autodifesa sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. E, le assicuro, continuerà a essere così fino a quando giungeremo alla pace".

"Il sostegno militare all'Ucraina è necessario perché non si può confondere la pace con la resa imposta all'aggredito - prosegue il presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa - E senza il nostro sostegno, intendo nostro come Europa, l'Ucraina sarebbe abbandonata nella sua lotta di resistenza all'invasore. Sostenere l'Ucraina è l'unico modo per impedire che Putin tragga guadagni dalla prosecuzione dell'aggressione. E apra la prospettiva a un negoziato credibile perché divenuto più 'conveniente' rispetto alla prosecuzione della guerra".

Parlando degli applausi di alcuni riformisti Pd alla premier Giorgia Meloni, Guerini puntualizza che "si è trattato di un sostegno circoscritto all'impegno a continuare a sostenere un Paese invaso da Putin. La nostra critica al governo è molto chiara, anche al discorso di ieri della presidente del Consiglio: un europeismo che continua a mancare per pagare dazio alle pulsioni sovraniste che attraversano la destra e al timore della concorrenza di Vannacci. E l'appiattimento su Trump su cui registro un seppur tardivo ripensamento. Traducendo tutto ciò in una posizione della destra che si abbandona alla tentazione di scaricare sull'Europa le sue incapacità. L'accordo tra Trump e Putin reggerà fino alle elezioni di midterm che sono il vero motivo di quel patto inaccettabile".