Guerra Ucraina, Trump ferma sanzioni e dazi del Graham Act sull'export della Russia. LIVE
Il presidente Usa, con un ordine esecutivo, ha sospeso importanti misure contro Mosca pochi giorni prima dell'entrata in vigore. La loro efficacia avrebbe complicato i suoi sforzi per ridurre i prezzi del diesel in vista delle elezioni di midterm. Intanto nuovo affondo del leader Usa su Zelensky: 'È più difficile di Putin, colpa sua il caro energia'. Il presidente ucraino si affida all'Europa: 'Se cadiamo 20 milioni di profughi arriveranno qui', dice al Consiglio di Bruxelles.
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Il presidente Donald Trump, con un ordine esecutivo, ha sospeso importanti sanzioni e dazi sull'export a carico della Russia previsti dal 'Lindsey Graham Act', pochi giorni prima dell'entrata in vigore. La loro efficacia avrebbe complicato i suoi sforzi per ridurre i prezzi del diesel in vista delle elezioni di midterm. Intanto nuovo affondo del presidente Usa su Zelensky: 'È più difficile di Putin, colpa sua il caro energia'. Cremlino applaude e il presidente ucraino si affida all'Europa: 'I veri leader sono nell'Ue, se cadiamo 20 milioni di profughi arriveranno qui', dice al Consiglio di Bruxelles. Kallas ammette che 'senza Starlink la guerra è un problema'. Dal Gemelli ancora convalescente Leone XIV lavora per la pace. In una telefonata al presidente russo Putin chiede una 'tregua umanitaria per la martoriata città di Oleshky', i cui civili sono intrappolati sulla linea del fronte, al centro dei colloqui del presidente della Cei Zuppi a Mosca. Putin ha assicurato 'sostegno all'iniziativa di Leone' addebitando le responsabilità però a Kiev.
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Raid su Kherson: ferita famiglia con neonato e ucciso autista di ambulanza
Una famiglia con un neonato di un mese è rimasta ferita in un raid aereo a Kherson, e un autista di ambulanza è rimasto ucciso. La notizia è stata riportata da Ukrinform, che cita le autorità locali, su Telegram. "Una famiglia con un neonato è rimasta ferita in un raid aereo mattutino a Kherson. Al momento dell'attacco, nell'appartamento si trovavano tre persone: una donna di 28 anni, un uomo di 37 anni e un neonato di appena un mese", si legge nel rapporto. Tutti e tre hanno riportato ferite; sono state trasportate in ospedale in condizioni non gravi. Inoltre "una persona è morta a seguito di un raid aereo mattutino sul quartiere di Korabelny a Kherson: è un uomo di 64 anni, un autista di ambulanza".
Ucraina, nuovo allerta per missili e droni russi
La Russia ha lanciato un altro attacco aereo notturno contro l'Ucraina nelle prime ore di oggi, provocando allarmi antiaerei a Kiev e in diverse regioni, mentre le forze ucraine avvertivano del rischio di lancio di missili balistici diretti verso Kryvyi Rih, Zaporizhzhia e la zona del Dnipro, oltre ai continui attacchi con droni. Lo scrive il Kyiv Post. Poco prima delle 4,40 ora locale, l'aeronautica militare ucraina ha segnalato un'escalation della minaccia missilistica balistica, avvertendo i residenti di diverse regioni di cercare riparo.
Media Giappone: 'Russia detiene reporter per uno scambio prigionieri'
Cresce l'ipotesi che la Russia voglia uno scambio di prigionieri dopo la detenzione di un giornalista giapponese accusato di spionaggio a Sakhalin, nell'Estremo Oriente russo.Lo scrive l'Agenzia Jiji, citando fonti a conoscenza del dossier, secondo cui l'arresto del reporter dell'Hokkaido Shimbun sarebbe legato alla consegna alla Germania, questo mese, di un hacker russo fermato in Giappone a maggio.Berlino aveva chiesto a Tokyo l'estradizione dell'uomo, ritenuto un membro chiave del gruppo internazionale Qilin, autore di ripetuti cyberattacchi nel mondo, anche contro aziende e ospedali giapponesi.Nei scorsi giorni media indipendenti russi avevano riferito che il giornalista è stato fermato dopo l'annuncio dell'estradizione dell'hacker, ipotizzando una ritorsione.Già in passato, segnala la Jiji, Mosca aveva effettuato scambi di prigionieri con l'Occidente che hanno coinvolto anche un reporter statunitense.Nel frattempo il quotidiano giapponese Hokkaido Shimbun nega che il suo giornalista abbia agito su indicazione del governo."Il giornale è un'organizzazione indipendente dal governo.Non svolgiamo attività di reportage o raccolta di informazioni su direttive governative", ha dichiarato in un comunicato il caporedattore Takeshi Yamamoto, pubblicato nell'edizione di venerdì. Yamamoto ha ricordato che il reporter aveva un visto giornalistico russo, e ha definito inaccettabile la diffusione da parte russa delle immagini della detenzione.Il capo di gabinetto Minoru Kihara ha reso noto che Mosca ha inviato giovedì la notifica consolare sulla detenzione, come previsto dalla Convenzione di Vienna.Il governo, ha detto, "farà ogni sforzo per organizzare quanto prima una visita consolare" e verificare le condizioni di salute del giornalista.
Trump ferma importanti sanzioni e dazi del Graham Act sull'export della Russia
Il presidente Donald Trump, con un ordine esecutivo, ha sospeso importanti sanzioni e dazi sull'export a carico della Russia previsti dal 'Lindsey Graham Act', pochi giorni prima dell'entrata in vigore. La loro efficacia avrebbe complicato i suoi sforzi per ridurre i prezzi del diesel in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Lo stop riguarda la legge da lui promulgata lo scorso mese, avvalendosi di una clausola di deroga prevista dalla normativa, fortemente voluta per punire la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina dal senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso a luglio pochi giorni dopo essere tornato da Kiev.
Crosetto alla Bbc: 'Grave errore limitare a Kiev l'accesso ai satelliti'
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che è un "errore completo, un grave errore" da parte degli Stati Uniti limitare l'accesso ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence utilizzati dall'Ucraina per difendersi dagli attacchi russi. In un'intervista alla Bbc, il ministro ha avvertito che una simile mossa da parte dell'amministrazione Trump "non ha assolutamente senso" e rischia di prolungare l'invasione su vasta scala da parte della Russia anziché contribuire a portare la pace.