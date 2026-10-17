Cresce l'ipotesi che la Russia voglia uno scambio di prigionieri dopo la detenzione di un giornalista giapponese accusato di spionaggio a Sakhalin, nell'Estremo Oriente russo.Lo scrive l'Agenzia Jiji, citando fonti a conoscenza del dossier, secondo cui l'arresto del reporter dell'Hokkaido Shimbun sarebbe legato alla consegna alla Germania, questo mese, di un hacker russo fermato in Giappone a maggio.Berlino aveva chiesto a Tokyo l'estradizione dell'uomo, ritenuto un membro chiave del gruppo internazionale Qilin, autore di ripetuti cyberattacchi nel mondo, anche contro aziende e ospedali giapponesi.Nei scorsi giorni media indipendenti russi avevano riferito che il giornalista è stato fermato dopo l'annuncio dell'estradizione dell'hacker, ipotizzando una ritorsione.Già in passato, segnala la Jiji, Mosca aveva effettuato scambi di prigionieri con l'Occidente che hanno coinvolto anche un reporter statunitense.Nel frattempo il quotidiano giapponese Hokkaido Shimbun nega che il suo giornalista abbia agito su indicazione del governo."Il giornale è un'organizzazione indipendente dal governo.Non svolgiamo attività di reportage o raccolta di informazioni su direttive governative", ha dichiarato in un comunicato il caporedattore Takeshi Yamamoto, pubblicato nell'edizione di venerdì. Yamamoto ha ricordato che il reporter aveva un visto giornalistico russo, e ha definito inaccettabile la diffusione da parte russa delle immagini della detenzione.Il capo di gabinetto Minoru Kihara ha reso noto che Mosca ha inviato giovedì la notifica consolare sulla detenzione, come previsto dalla Convenzione di Vienna.Il governo, ha detto, "farà ogni sforzo per organizzare quanto prima una visita consolare" e verificare le condizioni di salute del giornalista.