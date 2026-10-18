Trump: "Congelamento nuove sanzioni a Mosca un'ottima decisione". LIVE

Una persona è rimasta uccisa e almeno altre quattro ferite in un attacco di droni russi a Poltava, nella parte centro-orientale dell'Ucraina, mentre alcune abitazioni private sono state danneggiate.Lo ha detto Vitalii Diakivnych, capo dell'amministrazione militare regionale di Poltava, su Telegram , secondo quanto riportato da Ukrinform ."Un drone ha colpito una zona con abitazioni private", ha riferito. "Al momento, è stata confermata la morte di una persona. Altre due persone sono rimaste ferite". Cinque abitazioni private sono state danneggiate.