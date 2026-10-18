Guerra Ucraina, Trump: "Congelamento nuove sanzioni a Mosca un'ottima decisione". LIVE
"Sarà una scelta positiva per il Paese e, credo, anche per il mondo, dato che ci troviamo davvero su un palcoscenico globale" ha detto il presidente Usa nel rispondere a una domanda di chiarimenti sul congelamento dell'applicazione delle nuovi sanzioni alla Russia previste dal Graham Act, in base al suo ordine esecutivo firmato venerdì sera
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"Molti di voi non sanno ancora quale sia la mia decisione, ma lo scopriremo, e lo scoprirete anche voi. È un'ottima decisione: sarà una scelta positiva per il Paese e, credo, anche per il mondo, dato che ci troviamo davvero su un palcoscenico globale". Così Donald Trump alla domanda di chiarimenti sul congelamento dell'applicazione delle nuovi sanzioni alla Russia previste dal Graham Act, in base al suo ordine esecutivo firmato venerdì sera. E il Nyt rivela una proposta Usa: l'Europa compri più gas dalla Russia come elemento per avvicinarsi alla pace. L'Ue ribadisce il sostegno a Kiev, 'lavoriamo al 22esimo pacchetto di sanzioni', dicono dalla Commissione.
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Allerta autorità San Pietroburgo per attacco droni
Dopo l'attacco sulla raffineria alle porte della città, le autorità hanno chiesto ai residenti di San Pietroburgo di ridurre gli spostamenti con i mezzi privati. L'allerta è partita dalla commissione Trasporti della citta', a quanto riferito dalla Tass.
Attacco russo con droni a Poltava: un morto e 4 feriti
Una persona è rimasta uccisa e almeno altre quattro ferite in un attacco di droni russi a Poltava, nella parte centro-orientale dell'Ucraina, mentre alcune abitazioni private sono state danneggiate.Lo ha detto Vitalii Diakivnych, capo dell'amministrazione militare regionale di Poltava, su Telegram , secondo quanto riportato da Ukrinform ."Un drone ha colpito una zona con abitazioni private", ha riferito. "Al momento, è stata confermata la morte di una persona. Altre due persone sono rimaste ferite". Cinque abitazioni private sono state danneggiate.
Rubio: nessuno alla Casa Bianca ha ordinato di rallentare internet
"Nessuno alla Casa Bianca ha ordinato di rallentare internet o di ridurne la velocità in modo che certi droni non potessero utilizzarlo". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in una ocnferenza stampa. L'Ucraina fa molto affidamento su Starlink, la rete internet satellitare gestita da SpaceX, per le comunicazioni sul campo di battaglia e per le operazioni con i droni, inclusa la campagna contro le forze e la logistica russe, nonché per i droni intercettori utilizzati contro i droni d'attacco a lungo raggio russi. L'Ucraina ha riscontrato i primi malfunzionamenti con i sistemi Starlink il 14 ottobre.
Il Times: esercitazioni forze europee in Polonia per post guerra
Personale militare di Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia condurrà il prossimo mese esercitazioni congiunte per simulare uno scenario che prevede il dispiegamento di forze multinazionali in Ucraina in seguito a un possibile cessate il fuoco.La notizia è stata riportata dal Times, secondo quanto riferito da Ukrinform. Almeno 1.500 militari provenienti da questi Paesi prenderanno parte alle esercitazioni in Polonia. Si eserciteranno nel movimento delle truppe e nella consegna delle risorse necessarie, tra cui cibo e carburante. Lo scopo è quello di preparare le forze europee a una potenziale missione postbellica in Ucraina, dove la presenza di forze di pace potrebbe fungere da deterrente per la Russia.
Trump: "Il congelamento delle nuove sanzioni alla Russia è un'ottima decisione"
"Molti di voi non sanno ancora quale sia la mia decisione, ma lo scopriremo, e lo scoprirete anche voi. È un'ottima decisione: sarà una scelta positiva per il Paese e, credo, anche per il mondo, dato che ci troviamo davvero su un palcoscenico globale". Così Donald Trump alla domanda di chiarimenti sul congelamento dell'applicazione delle nuovi sanzioni alla Russia previste dal Graham Act, in base al suo ordine esecutivo firmato venerdì sera. "La questione con l'Iran sta procedendo molto bene", ha aggiunto il presidente Usa, in un breve incontro coi media durante una cena tenuta sabato sera a favore di 'Maga Inc' a Mar-a-Lago.