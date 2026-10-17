Crosetto a Bbc: "Grave errore limitare a Kiev l'accesso ai satelliti"

"La pace arriverà quando Putin sarà convinto che ci sia una situazione di stallo, che non possa avanzare oltre", ha dichiarato il ministro della Difesa, che ha aggiundo che è un "grave errore" da parte degli Stati Uniti limitare l'accesso ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence utilizzati dall'Ucraina per difendersi dagli attacchi russi, una mossa da parte Usa che "non ha assolutamente senso" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che è un "errore completo, un grave errore" da parte degli Stati Uniti limitare l'accesso ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence utilizzati dall'Ucraina per difendersi dagli attacchi russi. In un'intervista alla Bbc, il ministro ha avvertito che una simile mossa da parte dell'amministrazione Trump "non ha assolutamente senso" e rischia di prolungare l'invasione su vasta scala da parte della Russia anziché contribuire a portare la pace (GUERRA UCRAINA RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

"La pace arriverà quando Putin si convincerà che la guerra è allo stallo" "La pace arriverà quando Putin sarà convinto che ci sia una situazione di stallo, che non possa avanzare ulteriormente - ha dichiarato Crosetto, intervistato nella sede del ministero a Roma - Se vede delle debolezze da parte ucraina, e se gli Stati Uniti privano l'Ucraina delle risorse, questo crea debolezza, allora crederà di poter vincere. Quindi continuerà la guerra", ha avvertito Crosetto. "Penso che sia completamente sbagliato." Il ministro della Difesa ha promesso che il sostegno militare italiano continuerà "finché questo governo sarà in carica", pur avvertendo che ottenere l'approvazione del Parlamento per ulteriori consegne sarà "più difficile" con l'avvicinarsi delle elezioni. Ha inoltre affermato: "Quando uno Stato oltrepassa il confine di un altro Stato con i carri armati, quando bombarda ospedali e scuole, uccide civili e bombarda centrali elettriche, e lo fa da quattro anni, non posso che definirlo malvagio". Leggi anche Leone XIV chiama Putin e chiede una tregua per Oleshky