Prima dell’inizio della guerra, Oleshky aveva una popolazione di circa 24.000 abitanti. Ora, secondo le stime del governo ucraino riportate dalla BBC, nella città e nelle aree circostanti vivono circa 6.000 persone, tra cui 200 bambini, anziani, disabili e fragili. E secondo un reportage del Washington Post, da lì è impossibile scappare, perché la cittadina è sulla cosiddetta "strada della morte", una via disseminata di mine su cui in tanti hanno perso la vita o sono rimasti gravemente feriti. Inoltre, Oleshky è uno dei centri in cui nel 2023 migliaia di persone hanno perso la casa a causa del crollo della diga di Nova Khakovka: Kiev e la Nato hanno accusato la Russia di aver fatto saltare in aria la struttura, mentre Mosca ha incolpato l'Ucraina.

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