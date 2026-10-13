Nuovo attacco, il terzo, contro le infrastrutture della società Yandex, talvolta definita la "Google russa". Nei giorni scorsi, droni ucraini avevano colpito un impianto nella regione di Kaluga, a Sud-ovest di Mosca, e a Sasovo, a Sud-est della capitale russa, un altro era stato disattivato in seguito a un attacco ucraino. Stavolta a essere danneggiato è stato un data center nella regione di Vladimir, la cui operatività è stata sospesa, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale russa Tass, che cita la stessa azienda (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Per Kiev diminuite attività di disinformazione riconducibili a Mosca

L'Ucraina ha rivendicato il fatto che questi attacchi mirati abbiano portato a una diminuzione di attività di disinformazione online riconducibili a Mosca. "Su molte piattaforme social è diventato improvvisamente un po' più facile respirare. Molte persone se ne sono accorte. Ci sono meno odio, meno divisioni e meno provocazioni", ha detto Volodymyr Zelensky, intervenendo al Security Forum di Varsavia. Il presidente ucraino ha aggiunto che, così, si sono ridotti i "bot" attivi in Rete. "Ed è abbastanza chiaro da dove provenissero quei bot, se sono scomparsi quando Yandex è andato offline", ha osservato.

Non è ancora possibile stabilire un reale nesso di causa-effetto

Stando al sito di analisi web Cloudfare Radar, citato dall'Afp, dopo l'ultimo raid il traffico online su Yandex è "crollato del 99% rispetto alla settimana precedente". Numerosi utenti hanno interpretato ciò come la prova di una massiccia riduzione dell'attività dei 'bot' pro-Mosca. "Questi contenuti, nel mio stesso feed, sono già diminuiti in modo spettacolare", ha esultato su X Garry Kasparov, lo scacchista russo in esilio. La questione è stata discussa durante il Security Forum di Varsavia. "Dovremmo chiedere al signor Zelensky di colpire altri data center in Russia. Penso che potrebbe essere d'aiuto", ha affermato in questo contesto il premier lituano Mindaugas Sinkevicius. Anche diversi utenti dei social in Italia segnalano un calo dell'attività di bot ritenuti riconducibili ad attività di disinformazione pro-russa dopo gli attacchi ucraini. Tuttavia, esperti in materia sottolineano che al momento è difficile stabilire un simile rapporto di causa-effetto. "Al momento non esistono elementi che consentano di suffragare l'affermazione secondo cui l'attacco ai data center avrebbe messo a tacere le "fabbriche di troll del Cremlino", afferma Nikola Tulechki, specialista nel monitoraggio delle operazioni di disinformazione online per l'associazione Data for Good.