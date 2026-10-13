Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Kharkiv, uccidendo almeno una persona e ferendone altre 10, incluso un soccorritore. Lo riferiscono le autorita' ucraine secondo quanto riportato dai media di Kiev. Poche ore dopo le esplosioni un corpo e' stato recuperato dalle macerie. Secondo Ukrinform, Oleh Syniehubov, capo dell'Amministrazione militare regionale di Kharkiv, ha scritto su Telegram che le forze russe hanno utilizzato 10 missili del tipo Banderol per attaccare infrastrutture civili nella citta'. Nel dettaglio, nel quartiere di Kholodnohirskyi e' stato colpito un edificio residenziale di quattro piani, il cui ingresso e' stato completamente distrutto. Si segnalano inoltre danni ad almeno 10 abitazioni private. Nel quartiere di Shevchenkivskyi, invece, un edificio di cinque piani. Inoltre, un ufficio di una banca al piano terra e sei auto hanno preso fuoco. E sono stati danneggiati anche i vetri delle finestre di tre palazzi. "Le operazioni di soccorso d'emergenza continuano nei luoghi colpiti dagli attacchi nemici ha dichiarato Syniehubov -alcune persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie. Sul posto sono presenti unita' del Servizio di Emergenza Statale, squadre mediche di emergenza e la Polizia Nazionale".