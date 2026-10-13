Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. 'Putin vuole raggiungere un accordo' per una tregua energetica 'più di quanto voglia Zelensky', secondo Trump. E l'Europa vara un maxi pacchetto di sanzioni. La Nato avverte: “Se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito”. La risposta di Mosca: “L’Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca”
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Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. 'Putin vuole raggiungere un accordo' per una tregua energetica 'più di quanto voglia Zelensky', secondo Trump. E l'Europa vara un maxi pacchetto di sanzioni. La Nato avverte: “Se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito”. La risposta di Mosca: “L’Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca”.
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Attacco russo sulla regione di Leopoli, due case in fiamme
A seguito della caduta di un drone russo, due case hanno preso fuoco in uno dei villaggi della regione di Leopoli. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Leopoli Maksym Kozytskyi, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Secondo le informazioni preliminari, durante un allarme aereo, un drone nemico abbattuto è precipitato su un edificio residenziale nel villaggio di Murovane, nel distretto di Leopoli", ha scritto. Secondo quanto riferito dalle autorità, due case sono in fiamme e tre auto sono danneggiate. "Finora non ci sono informazioni sulle vittime. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto", ha aggiunto Kozytsky.
Missile russo colpisce casa a Kharkiv, 3 morti e 10 feriti
Nel quartiere di Kholodnohirskyi a Kharkiv, sono stati ritrovati i corpi di tre persone sotto le macerie di una casa colpita da un missile russo. Lo ha annunciato il sindaco della città Igor Terekhov, riferisce Ukrinform. Dieci persone sono rimaste ferite nel bombardamento serale, ha affermato ancora il sindaco.
Ucraina: oltre 400 droni ucraini verso Mosca nella notte
Le forze ucraine hanno lanciato nella notte piu' di 400 droni verso la regione di Mosca. Lo riporta la Tass. A quanto riferito dal sindaco della capitale, Serghei Sobyanin, la maggior parte dei droni e' stata neutralizzata dalla contraerea russa.
Fmi: crescita globale sempre più 'concentrata' e legata a guerre e Ia
L'andamento della crescita globale - che rallenterà dal 3,5% nel 2025 al 3,1% nel 2026 - cela notevoli movimenti divergenti tra i vari paesi e una maggiore concentrazione. Lo segnala il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook in cui segnala come 2 paesi 'raccolgono' ora il 95% della crescita mondiale, contro i 54 di aprile, mentre le revisioni al ribasso si sono diffuse, interessando circa il 47% delle economie. "L'economia globale non sta semplicemente rallentando o accelerando; la crescita si sta piuttosto ridistribuendo tra i paesi in base alla loro esposizione allo shock dell'offerta causato dal conflitto e alla dinamica della domanda legata all'intelligenza artificiale" osserva il Fondo.
Fmi: economia Russia al palo, regge solo per spesa bellica
L'economia russa e' in fase di stagnazione e tale rimarra' fino al 2027 - coprendo cosi' il sesto anno di guerra in Ucraina - anche se, paradossalmente, e' proprio la spesa per la difesa a mantenerla a galla. E' quanto scritto nel World economic outlook del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui dopo tre anni di crescita trainata dal motore dell'industria bellica e prospettive modeste per il 2025 (1%), il Pil della Russia e' destinato a crescere dello 0,9% quest'anno, nonostante l'aumento dei prezzi globali delle materie prime. Gli attacchi ucraini alle raffinerie russe - alcune delle quali sono state costrette a sospendere le attivita' per mesi - hanno colpito il settore della lavorazione del greggio piu' duramente dei mercati stessi; in particolare, i prezzi del petrolio si attestano attualmente su livelli compresi tra il 70% e il 95% superiori rispetto a quelli pre-bellici. Secondo il nuovo bilancio russo, la spesa militare e' destinata ad aumentare di un terzo il prossimo anno rispetto al 2026, raggiungendo i 200 miliardi di dollari e totalizzando 600 miliardi nel prossimo triennio.
Ucraina: attacco russo su Kharkiv, almeno un morto e 10 feriti
Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Kharkiv, uccidendo almeno una persona e ferendone altre 10, incluso un soccorritore. Lo riferiscono le autorita' ucraine secondo quanto riportato dai media di Kiev. Poche ore dopo le esplosioni un corpo e' stato recuperato dalle macerie. Secondo Ukrinform, Oleh Syniehubov, capo dell'Amministrazione militare regionale di Kharkiv, ha scritto su Telegram che le forze russe hanno utilizzato 10 missili del tipo Banderol per attaccare infrastrutture civili nella citta'. Nel dettaglio, nel quartiere di Kholodnohirskyi e' stato colpito un edificio residenziale di quattro piani, il cui ingresso e' stato completamente distrutto. Si segnalano inoltre danni ad almeno 10 abitazioni private. Nel quartiere di Shevchenkivskyi, invece, un edificio di cinque piani. Inoltre, un ufficio di una banca al piano terra e sei auto hanno preso fuoco. E sono stati danneggiati anche i vetri delle finestre di tre palazzi. "Le operazioni di soccorso d'emergenza continuano nei luoghi colpiti dagli attacchi nemici ha dichiarato Syniehubov -alcune persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie. Sul posto sono presenti unita' del Servizio di Emergenza Statale, squadre mediche di emergenza e la Polizia Nazionale".
Trump: Putin vuole tregua energetica più di Zelensky
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato di nuovo il leader ucraino Volodymyr Zelensky, accusandolo di non volere la tregua. A proposito della tregua energetica annunciata ieri da Trump, il presidente americano ha aggiunto che "Putin la vuole piu' di Zelensky".
Trump: la tregua c'è perché ho detto loro di farla
Parlando con i giornalisti, prima di partire per l'Ohio, il presidente statunitense Donald Trump ha confermato la tregua energetica tra Russia e Ucraina, nonostante Mosca abbia continuato ad attaccare le infrastrutture ucraine. "Hanno trovato l'accordo, sapete perche'? Perche' io ho detto loro 'siete d'accordo'. Ecco perché".
Trump: Putin e Zelensky hanno violato cessate il fuoco
Donald Trump ha accusato l'Ucraina di aver violato assieme alla Russia il cessate il fuoco annunciato ieri dal presidente degli Stati Uniti. "Analizzeremo cosa e' successo perche' entrambi hanno violato il cessate il fuoco", ha detto Trump, rispondendo a una giornalista che gli chiedeva un commento sull'attacco russo lanciato all'Ucraina domenica sera, poche ore dopo l'annuncio della tregua fatto dal presidente americano.